La Festa del Cardo dolce di Cervia

Informazioni, date e orari della Festa del Cardo

Ilè il protagonista di una festa gastronomica che anima il centro storico della cittadina romagnola nel weekend del, anche se in realtà gli appuntamenti si sviluppano. È un’occasione unica per gustare proposte gastronomiche legate alla tradizione ma rivisitate con sapiente innovazione. L’evento è nel centro di, in Piazza Garibaldi e Piazzetta Pisacane, dove il mercatino e gli stand gastronomici propongono degustazioni a base di questa specialità.Si assaggia e si acquista il cardo declinato in tutte le sue forme: stiamo parlando di un ortaggio dalle importanti proprietà nutritive ed energetiche, che in occasione della sagra troviamo anche nelle tisane e nei liquori, o ancora il, marmellate, paté e perfino il gelato.Ilha ottime proprietà depurative e antiossidanti, ma soprattutto è unche perde il retrogusto amarognolo e acquista la sua dolcezza proprio grazie alla maturazione sotto la sabbia dove viene interrato per circa 30/40 giorni.Qui il cardo viene prodotto in piccole quantità, con una lavorazione che avviene esclusivamente a mano; si può acquistare nella zona di produzione e nei mercati limitrofi, però fate attenzione perché il cardo originale è contraddistinto dal bollino di riconoscimento.La sagra è anche l'occasione per degustare i cardi ospiti:- il Cardo di Bulgarnò (FC)- il Cardo della Sardegna- il Cardo romagnolo gigante- il Cardo Gobbo di Nizza Monferrato (AT), Presidio Slow Food- il Cardo Gobbo di Cervia ed il Cardo tardivo.Nell'ambito della sagra, il “” è l'idea dei ristoratori cervesi che presentano particolari menù di pesce o di carne a base di cardo (tra i piatti top segnaliamo il risotto al cardo e seppie), che coinvolge dieci ristoranti sparsi su due province per un totale di quattro comuni: Cervia, Cesenatico, Ravenna e Roncofreddo.A fare da contorno ci sono anche spettacoli e musica dal vivo nel centro storico per tutto il weekend. Come ogni ultima domenica del mese - e per l'occasione anche il sabato - "" (Piazza Garibaldi, Piazza Pisacane e Viale Roma) propone tanti stand artigianali e alimentari con i prodotti tipici provenienti da tutta Italia.

Nome: Sagra del Cardo Gobbo di Cervia

Dove: Piazza Garibaldi e Pisacane, Cervia (Ravenna).

Date: dal 25 al 29 gennaio 2024.

Prezzo: ingresso gratuito.

Tipologia: sagra gastronomica.

Orari e programma: dalle ore 8 alle 20.

- Piazza Pisacane, da giovedì 25 a lunedì 29 gennaio 2024.

- Piazza Garibaldi e Viale Roma, sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale del Turismo di Cervia o sulla pagina Facebook del Cardo di Cervia.



Come arrivare: Cervia si trova 25 km a sud di Ravenna e si raggiunge facilmente in auto percorrendo la SS16 Adriatica.

Per chi viaggia in autostrada A14, dall'uscita a Cesena si prosegue in direzione di Cervia sulla SP7.

Comodo anche il treno regionale che collega la cittadina a Ravenna, Rimini e Bologna.



Cortesia foto: Mauro Foli



Scopri tutti gli eventi e le sagre in Emilia-Romagna.

Calendario delle aperture

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.