La mostra di Toulouse Lautrec a Catania

Informazioni utili, date, orari e prezzi della mostra

Calendario delle aperture

Attenzione: evento terminato!

Febbraio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Le date di apertura e chiusura sono quelle del. E' in quel periodo che a Catania nella sede del Palazzo della Cultura (Palazzo Platamone)sarà indicativamente organizzata laartista simbolo della Belle Epoque francese. Si tratta a tutti gli effetti di uno degli appuntamenti imperdibili tra le mostre d'arte in Italia nel 2018 Attraverso gli elaborati grafici esposti, in totale, in particolare illustrazioni, poster, stampe, locandine, sarà possibile immergersi e recuperare il fascino della Parigi di fine Ottocento. Toulouse-Lautrec ne ha raccontato le caratteristiche, le inclinazioni e le atmosfere, osservandole da un punto privilegiato, quello di Montmatre , il quartiere in cui abitava e di cui esprimeva l'anima.La sua vita, colpita da unassociato a due tragiche cadute che non gli permisero di crescere in altezza oltre al metro e cinquanta o poco più, fu legata agli ambienti artistici e a quelli più adatti alla perdizione. Le nobili origini - il padre e quindi lo stesso artista avevano il titolo di conte - non gli impedirono di trovare solidarietà in quegli ambienti e di creare solide amicizie con prostitute che spesso utilizzava come modelle e con le quali, in alcuni casi, intrecciò anche delle relazioni. La sua vita,a causa dell'alcool e della forte debilitazione causata dalla sifilide, resta, incastonata, all'interno delle sue opere.Osservarle significa entrare in un mondo dorato fatto di ballerine, allegria, spettacoli - quelli del Moulin Rouge - palcoscenici,, singole o di coppia, borghesia e umiltà. Il suo lavoroma anche della comunicazione pubblicitaria.L'arte, alla quale si dedicò completamente, compensò ciò che il fisico gli precluse anche se, nonostante la sua deformità non fu certo mai solo. La retrospettiva che Catania gli dedicherà sarà probabilmente divisa in, che avranno il compito di accompagnare i visitatori attraverso le evoluzioni del suo cammino artistico che lo condussero inesorabilmente a prediligere lo sviluppo delle figura. Non mancherà anche unache avrà il compito di rendere ancora più realistico l'ingresso nel mondo dell'artista.Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II n°121, Catania (Sicilia).dal 7 febbraio al 9 settembre 2018dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, sabato 10-24, domenica e festivi 10-20: intero 12 euro, ridotto 10 euro, entrambi con audioguida. Costo prevendita da confermare. Universitari 8 euro con audioguida, bambini (4-10 anni ) 4 euro. - Acquista online il biglietto Maggiori informaizoni sulla pagina ufficiale