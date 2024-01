La Festa di Sant'Agata a Catania

La Processione di Sant'Agata

Sant’Agata, patrona di, ogni anno vive il suo momento di gloria grazie a tre giorni di folclore e culto tutti dedicati a lei. La tradizionale, ogni anno in programma, è una delle manifestazioni cristiane più suggestive, anche se le le celebrazioni liturguiche in onore della santa si celebra in realtà già a partire da gennaio.Sono davvero tantissimi i devoti che ogni anno si radunano in città a febbraio – c’è anche una versione estiva più minimal, che cade il– per ammirare i riti che prendono vita grazie alla complicità dei concittadini.Si inizia ilcon l’offerta delle, le famose candelore, che rappresentano ognuna le corporazioni e i mestieri. Il corteo affiancato da due carrozze del Settecento si muove dalla fornace alla cattedrale per la raccolta della cera, mentre la sera si illumina di, un gioco di luci che intende onorare la Santa, martirizzata sulla brace.Ilè di scena la suggestiva, con i catanesi che già nelle prime ore del giorno si aggirano per le strade sventolando un fazzoletto bianco, vestiti con il tradizionale "sacco" di tela bianca, un berretto di velluto nero e guanti bianchi. La veste ricorda gli indumenti usati nel lontano 1126 quando i catanesi corsero incontro alle reliquie della Santa in arrivo da Costantinopoli.Così ci si reca alla Cattedrale per aprire il cancello che custodisce le reliquie – ben tre quelle necessarie, una del tesoriere, una del cerimoniere, e l’ultima del priore del capitolo.Il, vestito d’oro e gemme preziose, viene caricato sul fercolo d’argento, foderato di velluto rosso e portato in processione per la città per tutto il giorno, ripercorrendo i luoghi di culto legati a Sant’Agata come la cattedrale, i luoghi del martirio, della sepoltura fino alla marina, da dove i catanesi dovettero assistere con tristezza alla partenza delle reliquie verso la Terra Santa.Tutti seguono il fercolo e al ritmo cadenzato, come fosse una dolce litania, tutti gridano "cittadini, cittadini, semu tutti devoti tutti, cittadini, viva sant’Agata". La processione finisce a tarda notte quando il fercolo fa ritorno nella Cattedrale.A precedere il fercolo le, ceri enormi finemente decorati ognuno con la propria identità, portati a spalla da più uomini a seconda del peso. La successione delle candelore osserva sempre lo stesso ordine con il piccolo cero di monsignor Ventimiglia e il primo grande cero che rappresenta gli abitanti del quartiere di San Giuseppe La Rena, seguono giardinieri e fiorai, pescivendoli, fruttivendoli, macellai, pastai, pizzicagnoli e bettolieri, panettieri e infine la candelora del circolo cittadino di Sant’Agata.Il, i garofani rossi che simboleggiano il martirio sono sostituiti da quelli bianchi che rappresentano la purezza e nella tarda mattinata in cattedrale viene celebrato il pontificale. Al tramonto si assiste alla seconda parte della processione lungo le vie di Catania, attraverso il “borgo” e la via di San Giuliano, particolarmente pericolosa per la pendenza. Il fercolo giunge in via dei Crociferi all’alba del 6 febbraio, per i riti conclusivi della festa e iOltre ai riti tradizionali e al tanto folcore non potevano mancare i, legati alla santa catanese. Calia e simenza in primis e poi cassateddi di Sant'Aita e olivette.A cavallo del 17 agosto si replica la festa di Sant’Agata seppur in maniera più ridotta con una processione nel tardo pomeriggio e fuochi pirotecnici a chiusura.: Festa di Sant’Agata: Catania.: dal 3 al 5 febbraio 2024, poi 17 agosto 2024.: ingresso libero.: manifestazione religiosa.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. Programma completo qui (pdf)