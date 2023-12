Il presepe vivente di Calavino

Informazioni, date e orari del Presepe Vivente di Calavino

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildiè nuovamente pronto ad animare la località trentina con un'edizione 2023/2024 della manifestazione che coniuga sacralità e intrattenimento, offrendo al pubblico uno spettacolo unico per due date,Nel corso delle messe in scena è possibile ristorarsi e tenersi al caldo grazie al vin brulé e alla zuppa del pastore fornite dagli organizzatori. Le bevande calde sono l'ideale per assistere da vicino allo spettacolo offerto dal centinaio di figuranti che, nella parte antica della località trentina, il, ripropongono l'evento della Natività in un percorso storico e religioso che si articola come un viaggio tra i calzolai e gli arrotini, gli artigiani e i musicisti, i falegnami e gli incisori, le locande e i vasai, i pittori e i pastori, i batti orzo e i mulini, fino all'arrivo alla capanna.L'evento è organizzato dallacon la collaborazione di varie associazioni del paese: una profonda unità di intenti, dunque, permette di trasformare il nucleo più vecchio del centro e i suoi androni caratteristici in unain miniatura. A impreziosire il tutto anche le note dei brani di Natale più famosi.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiPresepe ViventeLoc. Mas, Calavino (Valle dei Laghi, Trento).30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024.dalle ore 17:30 circa.Sarà presente un punto ristoro.In entrambe le date: tradizionale polenta e lat.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedcata.: per giungere a Calavino è necessario percorrere l'Autostrada A22, per poi imboccare la statale che conduce a Madruzzo.Chi preferisce usare il treno può fare riferimento alle stazioni ferroviarie di