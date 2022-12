I mercatini di Natale a Pesaro

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Pesaro

Tra gli appuntamenti più attesi dell'inverno marchigiano ci sono senza dubbio idi, che quest'anno si svolgono a partire dalnel centro storico. Per un mese intero è possibile passeggiare tra le bancarelle e gli stand, con i mercatini allestiti tutti i giorni in unaappena rinnovata.Un'occasione da non lasciarsi scappare non solo per i residenti ma anche per i turisti, che possono farsi un viaggio nella città marchigiana per dedicarsi allo shopping e acquistare i prodotti più prelibati della gastronomia locale.A dare il via agli eventi del Comune di Pesaro è l’accensione dell’(ma a basso consumo, con 100.000 luci a led) giovedì 8 dicembre, alle ore 18, sempre in Piazza del Popolo.I mercatini di Natale di Pesaro si inseriscono nel programma di iniziative denominato "", nell'ambito della manifestazione "", un evento diffuso che coinvolge molti Comuni e borghi della provincia di Pesaro e Urbino.Tra le tante attrazioni di queto Natale 2022 ci sono i, opere luminose giganti perfette per i selfie, collocate in via San Francesco, Piazza Collenuccio, Piazzale Lazzarini e Corso XI Settembre.In via Curiel c'è il, dove si può accarezzare il pony, fare scrivere le letterine ai bambini e imbucarle nella cassetta di Babbo Natale assieme a lui.C'è inoltre la rassegna, con centinaia di appuntamenti sul territorio.Pesaro nel CuorePiazza del Popolo e centro storico di Pesaro (Marche).dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.mercatini di Natale tutti i giorni dalle 10 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune di Pesaro o sulla pagina Facebook dedicata.Brochure disponibile sul sito dei promotori.