La Fiera di San Luca a Impruneta

Siamo quasi alle porte di Firenze e qui a Impruneta , si tiene come ogni anno la, in onore del Santo patrono San Luca evangelista, una delle più antiche fiere did’Europa.Per certo si sa che, a dircelo un editto emanato da Alessandro Marzi Medici, arcivescovo di Firenze dal 1605 al 1630, proclamato proprio per disciplinare una pratica già in uso. Di fattolegate alla transumanza delle greggi dall'Appennino alla Maremma, quando i pastori si fermavano proprio qui a Impruneta per trattare i capi di bestiame con i mercanti, per vendere latte, formaggi e lana e per rendere omaggio al celebre santuario, ancora oggi riconosciuto come uno dei maggiori santuari mariani della Toscana Ad accoglierli gli imprunetini che organizzavano uncon scarpe, vestiti, utensili e soprattutto vasi di terracotta, vero vanto della città. Nei secoli la fiera crebbe di importanza e di interesse come testimonia la splendida incisione del francese Jacques Callot, trasferito nel 1612 a Firenze sotto la protezione di Cristina di Lorena, che nel suo capolavoro ebbe modo di raffigurare più di mille personaggi.Ancora oggi la Fiera di San Luca attrae visitatori per ogni dove e anche se il bestiame da lavoro è stato sostituito da moderni trattori, si può ancora assistere alladi animali da carne e cavalli da equitazione.Accanto alla dimensione più agricola ci sono molti eventi, spettacoli e incontri che arricchiscono questa fiera:come il tiro alla fune, ilper i più piccoli,, esibizioni, mostre fotografiche e il grande(ore 22:30, in caso di maltempo rinviato alla domenica).Un weekend qui a Impruneta, porta naturale della, rappresenta inoltre un’occasione unica per partire alla scoperta della rilassante campagna toscana tra borghi suggestivi come Greve in Chianti Panzano in Chianti o sulla Strada del Vino e dell'Olio Chianti Classico Fiera Millenaria di San Lucacentro storico di Impruneta (Firenze).dal 12 al 20 ottobre 2019.festa patronale.tutte le informazioni sul sito ufficiale della festa o sulla pagina Facebook del Comune di Impruneta.: Impruneta si trova a pochi chilometri da Firenze e si raggiunge seguendo la SS22 Chiantigiana.Per chi arriva dall’autostrada A1, uscita Firenze Certosa e poi la SS2 (Cassia) in direzione Impruneta. Il comune è collegato al capoluogo toscano anche da autobus di linea (Cap e Ataf) che partono dalla stazione di Santa Maria Novella.Cortesia foto: Sicrea srl