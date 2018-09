La Festa dell'Uva ad Impruneta

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

È solito l’ultima domenica di settembre acelebrare l’inizio dell’autunno con l’annuale, che canta e decanta le fantastiche prerogative di uno dei prodotti delegati a promuovere nel miglior modo possibile l’agricoltura sulla quale fa perno l’economia del paese in provincia di Firenze Nonostante tocchi ilquota 92 edizioni e dunque altrettante candeline da spegnere, questa manifestazione colpisce in Toscana per la sua incredibile frizzantezza, il suo brio e la vocazione a riconoscersi sempre giovane. L’evento non è soltanto l’occasione per gustare(tra cui l’eccezionale Chianti), va oltre il sapore e mette in campo la competizione fra i rioni che hanno in mano la sua organizzazione fin dal lontano 1926, ovvero. La sfida si gioca colpo su colpo nell’ambito di una scenografica e coloratissima(alcuni dei quali alti anche 10 metri) accompagnata da musica e danze, allorché il rione vincitore (ognuno dispone di 30 minuti per imbastire il proprio spettacolo da sottoporre a una giuria specializzata) si aggiudica l’agognata, un premio figlio di una decana tradizione.Il saluto del sindaco dà ufficialmente il via alla Festa dell’Uva e le fa da apripista il concerto delleè la splendida cornice che inquadra essenza, spirito e svolgimento materiale di una kermesse molto attesa e sempre più partecipata. I commercianti della cittadina contribuiscono a vestire il centro storico allestendo le loro vetrine tenendo adeguatamente fede al tema dell’uva: l’allestimento più bello sarà eletto vincitore delFesta dell’UvaPiazza Buondelmonti - Impruneta (Firenze)30 settembre 2018dalle ore 14.30ingresso € 8.00, tribuna € 25.00festa popolareconsultare il sito ufficiale inviare una e-mail all’indirizzo info@festadelluvaimpruneta.it o consultare la pagina Facebook Dall’Autostrada A1 uscire a Firenze Certosa e seguire per Tavernuzze e Impruneta; dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze proseguire in autobus, linee ATAF e CAP; l’aeroporto di Firenze dista 30 km dalla località.Scopri tutti gli eventi della Toscana