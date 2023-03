La Sagra della Ficattola a Impruneta

Cos’è la ficattola?

Informazioni utili per partecipare alla Sagra della Ficattola

Calendario delle aperture

Ladi(Firenze) torna quest’anno per la 17° edizione nel, dove si svolge dal 2005.Come sempre è in agenda nei primi due fine settimana del mese di maggio – quest’anno ilin Piazza Attilio Bandinelli – ed è come sempre il primo grande appuntamento della stagione di feste e sagre a Impruneta.La ficattola è una pasta fritta che può essere dolce o salata tipica dell’, ma è diffusa anche lungo la Valle del Santerno scendendo in Romagna fino aPuò essere presentata in diverse forme (allungata, allargata o in palline) e di solito si farcisce con salumi e formaggi.Sagra della FicattolaPiazza Artilio Bandinelli, Impruneta (Firenze).5-6-7 e 11-12-13-14 maggio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.dall'autostrada A1 uscire a Firenze Certosa e seguire la SS2 per Tavernuzze e Impruneta.Dalla stazione di Santa Maria Novella aproseguire in autobus, linee ATAF e CAP.