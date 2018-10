La Festa della Zucca di Fagnano Olona

Informazioni utili per partecipare

Appuntamento autunnale tra i più attesi, ladi Fagnano Olona , in provincia di Varese , è ormai una tradizione fin dagli anni Novanta. Il comune lombardo, grazie all'organizzazione della Pro Loco, festeggia ogni anno, a metà ottobre, il famoso ortaggio arancione (e non solo) nel fantastico scenario delUna giornata intera,dalle 10 alle 18, all'insegna delladel territorio valorizzata dalle visite guidate in orari prestabiliti (dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 15, su prenotazione) del palazzo che ospita la sagra al fine di conoscerne storia e ambienti.All'interno del Castello Visconteo e nei luoghi adiacenti vengono organizzati ogni annoche hanno come denominatore comune lain tutte le sue forme e qualità. I visitatori, tuttavia, possono scoprire e godere anche degli: accanto al cucurbitaceo non mancano infatti gli altri prodotti e dolci tipici locali, dalle caldarroste alle mele, dalla polenta agli anelli di cipolla fritti, dagli affettati alle torte, dal vino alla birra.Così come non manca l'attenzione ai più piccoli: anche questa XXIII edizione della Sagra della Zucca prevede infattiDai truccabimbi, ai giochi, agli spettacoli di giocoleria o di bolle di sapone, alle mascottes ce n'è per tutti i gusti e le età. Ogni edizione, inoltre, viene arricchita ulteriormente da mercatini hobbistici o da iniziative volte a promuovere la lettura.Come da tradizione, ogni anno non può mancare l'appuntamento alle ore 17 con la: un angolo degli spazi dedicati ai festeggiamenti viene destinato al pentolone nel quale sono cucinati, dalle mani esperte di cuochi locali, più dida distribiure agli avventori della festa. Una quantità notevole considerato che lo squisito risotto viene gustato, per ogni edizione della sagra, da circaLaè organizzata dalla Pro Loco di Fagnano Olona, un'associazione non profit che si occupa della valorizzazione del patrimonio e delle rirsorse locali attraverso l'organizzazione di feste ed eventi culturali.Ricordiamo infine che quella di Fagnano Olona è ormai considerata una delle feste della zucca più importanti d'Italia Sagra della ZuccaCastello Visconteo in Piazza Cavour, Fagnano Olona (Varese).21 ottobre 2018.dalle 10 alle 18.sagra e visite guidate.tutte le informazioni sul sito ufficiale da Milano si prende l'autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese, per poi deviare sulla A36 e uscire subito dopo a Fagnano Olona.La stazione ferroviaria più vicina è quella di Gallarate, mentre l'eroporto di Malpensa è appena a 10 km in linea d'aria dal centro.