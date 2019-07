Mogliano 1744, la rievocazione storica delle Marche

Informazioni utili per partecipare alla manifestazione

La manifestazione Mogliano 1744 ritornaper dare vita, in quel di Mogliano (provincia di Macerata) ad una delle più belle rievocazioni storiche del territorio marchigiano.L'evento, giunto quest'anno alla XIX edizione, celebra il, il cosiddetto “Secolo dei Lumi”, un secolo all’insegna della provocazione culturale, con i suoi movimenti filosofici e i salotti letterari, con la sua moda all’insegna del rococò; un secolo denso di avvenimenti, naturalmente, anche dal punto di vista storico: è proprio uno di questi eventi, accaduto nel 1744, ad aver ispirato la manifestazione.Siamo a Mogliano, uno dei borghi più belli delle Marche , in cui, nel giorno del Venerdì Santo, si riversaroo ben quattro reggimenti delle, diretti verso il Regno di Napoli al fine di contrastare le forze spagnole. Superata la paura e la diffidenza iniziale, i moglianesi trascorsero in compagnia dei soldati un mese all’insegna dei festeggiamenti, della conoscenza reciproca e della, un mese che viene tutt’oggi ricordato qui, grazie alla rievocazione storica ad esso dedicata.Tutto il borgo viene sistemato ed allestito adal più piccolo dettaglio sino ai grandi eventiin cui i visitatori potranno assaporare un’autentica atmosfera settecentesca tra artisti di strada, spettacoli, rievocazioni e molto altro.Si comincia la sera di sabato 6 luglio 2019 con un susseguirsi di eventi enogastronomici, musicali, teatrali, con l’arrivo delle truppe di Maria Teresa d'Austria (ore 21:30), con il Palio di San Giovanni (ore 22) e il processo in Piazza Garibaldi.Si riparte poi la domenica con l’apertura delle taverne e dei borghi settecenteschi in cui assaporare ancora una volta l’atmosfera storica e culturale dell’epoca. A far calare definitivamente il sipario, come sempre, un suggestivoUna manifestazione imperdibile, insomma, che va a celebrare non solo un importantissimo episodio della storia locale, ma anche un secolo spesso non sufficientemente considerato, simbolo di quel fermento culturale, letterario, filosofico e sociale, che ha influenzato in maniera indelebile la storia dei secoli successivi.Mogliano 17446-7 luglio 2019.ingresso gratuito.Sabato 6 luglioore 19:30 Apertura del borgo e delle taverne d’epocaore 20 Concerto Estro armonico, Orchestra barocca delleMarche, musiche di Vivaldi nell'Auditorium SanNicolòore 21:30 Arrivo delle truppe e lettura del proclamaore 22 Corsa delle Bandiere – Palio di San Giovanniore 22:30 Consegna del palio alla Contrada vincitriceScene di vita quotidiana per le vie del borgo settecentesco animato da artisti di strada, spettacoli in piazza e balli popolari.Matrimonio Settecentesco – Auditorium San NicolòProcesso in Piazza Garibaldi.Domenica 7 luglioore 19:30 Apertura del borgo e delle taverne d’epocaore 22 Scene di vita quotidiana per le vie del borgo settecentesco animato da artisti di strada, spettacoli in piazza e balli popolari.Matrimonio Settecentesco – Auditorium San NicolòProcesso in Piazza Garibaldiore 23:30 Fuochi d’epoca - Giochi pirotecnici su musiche del XVIII secolo.Maggiori informazioni e dettagli sulla pagina Facebook della Pro Loco.per arrivare a Mogliano è necessario percorrere l’autostrada A14 (da nord in direzione di Ancona e da sud in direzione di Napoli), uscire a Macerata/Civitanova Marche, immettersi sulla SS 77 in direzione di Tolentino/Macerata, uscire in direzione Macerata Ovest/Sforzacosta, prendere la SP 78 in direzione di Ascoli Piceno e infine proseguire per Mogliano.