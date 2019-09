Le Giornate Medievali di Brindisi Montagna

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anno 1268: il francese Carlo d’Angiò, da due anni saldamente al trono di Sicilia, nomina Guidone de ForestaPrimus Domini Brundusii De Montanea et Ansiae”.Da questo importante evento storico trae ispirazione unache qui a Brindisi Montagna , splendido paesino a pochi chilometri da Potenza, è senza dubbiola più attesa dell’anno: legiunte nel 2019 alla XXI edizione.In questo che è considerato uno dei borghi più belli della Basilicata , ogni anno a partire dal 1998 fa un vero e proprio tuffo nel passato, a quel Medioevo che tanto ci affascina ancora oggi, in cui la vita gravitava attorno alle vicende dele in cuianimavano le stradine del borgo.Ed è proprio nel cuore del paese, tra vicoletti e scalinate, che si svolge questo pittoresco evento, per il quale,, accorrono curiosi e visitatori non solo dai paesi vicini ma da diverse località del sud Italia. E così, questo borgo solitamente abitato da meno di mille anime, dove la vita scorre lenta e tranquilla seguendo i ritmi della natura, vive l'ultimo weekend di ottobre (quest'anno il) in totale fermento, in cui le strade diventano teatro dispettacoli di strada edLe iniziative organizzate per questa fantastica occasione sono moltissime: dagli spettacoli di falconeria alla rievocazione di battaglie, dall’allestimento di un museo della tortura a quello di un accampamento medievale, senza dimenticare le esigenze dei più piccoli, per i quali sono previsti eventi ad hoc. Il tutto culmina poi nel grande momento finale, nelche vede sfilare i numerosi figuranti in costume, per celebrare la figura del signore del feudo.Giornate MedievaliBrindisi Montagna (Potenza).26-27 ottobre 2019.contributo di 1 euro per entrare.sabato dalle 18; domenica dalle 10.(Orari relativi alla scorsa edizione).Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco o sulla pagina Facebook dedicata.: per arrivare a Brindisi Montagna dalla costa tirrenica, percorrere l'Autostrada A3 SA-RC fino allo svincolo di Sicignano, quindi seguire il Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano fino a Potenza Una volta arrivati a Potenza continuare sulla SS 407 Basentana fino a Brindisi Montagna.Per chi arriva dalla costa adriatica, invece, si consiglia di uscire a Foggia e seguire la SS 90 fino a Candela, quindi percorrere la SS 303 fino a Melfi, seguire la SS 93 fino alla SS 407 Basentana.