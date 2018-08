La Festa di San Rocco ad Irsina

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Solitamente chi assiste a una festa di ricorrenza religiosa si aspetta tradizionali processioni, sentite celebrazioni e un’atmosfera che eleva il clima popolare santificandolo per uno o più giorni. La Irsina è un po’ tutto questo ma… c’è dell’altro. In onore del santo – uno dei più venerati della Basilicata , al quale la gente comune rimane affezionata perché ritenuto un guaritore vicino agli ammalati e ai poveri - ilviene reiterata ogni anno una consuetudine di costume, di culto e di omaggio sacro: si tratta della tendenza ad addobbare, decorare e abbellire i Sand’Rocc,allestite in seminterrati, cantine e garage dalle popolane, autrici dunque di artistici altarini e cantrici di filastrocche in dialetto che narrano la vita e i miracoli del Santo di Montpellier , auliche litanie ripetute per due notti.Ai vocalizzi si accompagnanoe tanti altri balli di differente espressione cinetica, e in questo tripudio di festa si creano file di spettatori interessati a visitare le edicole per apprezzare gli allestimenti, i drappeggi e le coperture a lenzuolo ricamate artigianalmente. L’ambiente si arricchisce di piante ornamentali e un profumo di basilico si avverte entrando e uscendo. La Festa di San Rocco prevede anche unal termine del quale il miglior altarino viene premiato: all’autore è consegnato un, che in epoche remote aveva presso la classe contadina un valore supremo, oltre a rivestire un significato religioso importantissimo.Festa di San RoccoIrsina ( Matera 15 agosto 2018tutto il giornogratuitofesta religiosacontattare il Comune di Irsina al tel. 0835/628711Irsina è raggiunta dalla SS 655 Bradanica che collega la cittadina a Matera, al casello di Candela sull’Autostrada A16 Napoli – Canosa e a Foggia; dalla stazione ferroviaria di Matera Centrale partono autobus extraurbani che coprono tutto l’hinterland arrivando anche a Irsina; l’aeroporto di Bari è quello più vicino al paese.Scopri tutti gli eventi della Basilicata