La Fiera di San Rocco e la Sagra della Puccia a Sternatia

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Riflessione religiosa, sacra liturgia e divertimento civile. Sono gli ingredienti che assicurano ogni anno ala riuscita di una manifestazione dove il calore umano incontra l’ebbrezza delle luci e l’importanza di essere accomunati da una sola fede. Lasi celebra il 16 agosto 2018 nel centro storico del borgo in provincia di Lecce , località del Salento, per rendere omaggio al Santo di Montpellier da sempre dalla parte dei malati e dei poveri.In quest’occasione è una partecipatissima messa a ricordarne le gesta in una mattina ogni edizione più radiosa, piacevolmente assordata dalle campane che catturano per prime il trasudante clima di festa. Officiata la funzione, escono i fedeli ed esce laintorno alla quale la folla si accalca attendendo la partenza della favolosa, scenografico corteo che si dipana per le vie della cittadina accompagnato da un’aura speciale, sorrisi, lacrime e tanta emozione. Bambini, ragazzi, adulti e anziani si radunano per provare un giorno l’anno le medesime sensazioni e lasciarsi coinvolgere da quella che da festa muta in fiera pronunciando un carattere giustificato da uno stuolo sconfinato die intrattenimento. È insomma il lato “pagano” dell’evento, in verità il ridente seguito della solennità perpetrata la mattina.Sternatia ospita inoltre nella medesima 24 ore la, ch’è un delirio di sapori offerti da quella ritenuta una delle maggiori specialità della terra di Puglia , una gustosa pagnotta di ca. 30 cm di diametro farcita con melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, rucola, cicoria e una fetta di formaggio.In tutto ciò, quando cala la sera nulla si ferma, anzi si continua a festeggiare sotto le stelle e circondati da un abitato che si veste di grandiose, uno spettacolo di luci che sovrabbonda senza risparmiarsi. L’atmosfera diviene magica, sembra infatti di essere proiettati in una favola dove qualunque cosa potrebbe risultare possibile. Corsi, piazze e viette sono dunque letteralmente addobbati, un teatro open air dove a esibirsi sono anche leimpegnate in concerti stupefacenti, preludio al finale rappresentato dalla ricca pletora diFesta e Fiera di San Rocco e Sagra della PucciaSternatia (Lecce)16 agosto 2018tutto il giornogratuitofesta religiosa ed enogastronomicacontattare il Comune di Sternatia all'indirizzo mail affarigenerali@comune.sternatia.le.itDiverse strade raggiungono Sternatia, per cui è possibile imboccare la SS 16 Adriatica, oppure la SP 367 o, ancora, le SP 30, 31, 32 o 137; se si sceglie la direzione Bari, uscire al casello del capoluogo dall’autostrada, prendere per Brindisi – Lecce, uscire nuovamente a Maglie e seguire le indicazioni per Sternatia; la stazione ferroviaria locale si trova sulla linea Lecce – Otranto; l’aeroporto di Brindisi è collegato al paese grazie agli autobus FSE.Scopri tutti gli eventi della Puglia