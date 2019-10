La Fòcara di Santa Lucia a Sternatia

Informazioni utili, date e orari della Fòcara

Si rinnova il rito del fuoco ain occasione dell’attesa accensione della, appuntamento fisso annuale che puntualmente nella serata delillumina e scalda i cuori degli abitanti del borgo in provincia di Lecce Il grande focolare si alimenta con i rami d’ulivo derivati dalla potatura degli alberi e deposti dalsi fa festa onorando al meglio la Santa. Intorno alviene organizzato unche i visitatori intraprendono per poter gustare i piatti tipici delle festività natalizie e le antiche ricette griche proposte dai numerosiIl rito si svolge nelcome evento a suggello di un lungo ciclo di celebrazioni religiose e anticipato da un pregevole. Contestualmente si dà adito ae coinvolgentiLuci e fuoco hanno un alto significato simbolico legato alla tradizione contadina e alla chiusura del lavoro nei campi per l’avvento dell’inverno.Fòcara di Santa LuciaPiazzale Stazione Ferroviaria – Sternatia (Lecce).13 dicembre 2019.dalle ore 20.00 alle ore 24.00.accesso gratuito.festa popolare.consultare la pagina Facebook dedicata.A Sternatia si arriva tramite la SS 16 Adriatica; la stazione è ubicata sulla linea ferroviaria Lecce – Otranto ; navette autobus collegano gli aeroporti di Bari Brindisi al borgo.Scopri tutti gli eventi in Puglia Foto di copertina: - © Lemon Tree Images