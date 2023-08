La Festa Patronale di San Giorgio a Sternatia

Informazioni, data e programma della festa patronale

Calendario delle aperture

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In estate le emozioni più grandi si susseguono in quel di, le cui feste mettono in fibrillazione tutto il Salento e lastessa, pronti a raccogliersi in occasione dellae, pochi giorni dopo, della, sontuosa replica dell’edizione proposta ogni anno il 23 marzo.Il giorno eletto è il, lo stesso che nel 1843 vide San Giorgio salvare un piccolo centro della Grecia da una tempesta, impresa che riuscì in verità non al Santo in carne e ossa bensì al simulacro portato in spalla dalle donne del paese, così da indurre le nubi a cambiar miracolosamente direzione liberando il sole.Unaben più antica racconta di una città libica, Selem, devastata dalle incursioni di un, e della sua popolazione disposta a sacrificare i propri giovani per placarne l’ira. Toccò anche alla figlia del re ma l’intervento del cavalierefu provvidenziale. Il drago venne ucciso, trafitto dalla lancia del prode guerriero che, in tal modo, convertì al Cristianesimo gli abitanti del villaggio.Il dì di festa le strade di Sternatia si vestono di luce grazie alle intenseche contribuiscono ad abbellire ogni angolo e vicolo delpreparandolo al passaggio della statua di San Giorgio (raffigurato nell’atto di finire il drago a dorso di cavallo), portata fedelmente in. Lee leaccompagnano il giubilo sacro, seguite daculminanti nel fasto laborioso dei magnificiFesta patronale di San Giorgiocentro storico di Sternatia (Lecce).22 agosto 2023.ingresso gratuito.festa patronale.ore 8 santa messa in Chiesa Madre;ore 8:30 santa messa e panegirico. A seguire processione e benedizione del paese;ore 13 il suono delle campane annuncia la misericordia che Dio ebbe per la comunità di Sternatia il 22 agosto 1843:- atto di affidamento della comunità a San Giorgio Martire;- consegna delle chiavi da parte del Sindaco della città;- processione verso via Orlandi, luogo del miracolo;- canto del tradizionale inno a San Giorgio;ore 13:30 grandioso spettacolo pirotecnico diurno in via Orlandi:ore 20 santa messa in Piazza Umberto I;ore 00:30 grandioso spettacolo piromusicale presso la Stazione FSE, via Diaz.Durante la giornata si esibisce la Banda Città di Squinzano.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina Facebook del Comitato Feste Patronali di Sternatia.percorrere la SS 16 Adriatica fino a Sternatia.La stazione si trova sulla linea ferroviaria Lecce – Otranto.Autobus extraurbani collegano gli aeroporti di Bari e Brindisi al borgo.