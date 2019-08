La Festa di San Rocco a Baragiano

Informazioni utili, date e orari della festa

Fra le tante ricorrenze a carattere devozionale che si svolgono nel territorio comunale di Baragiano , sicuramente lariveste un ruolo di maggiore rilievo non tanto per la ritualità del suo snodarsi quanto per la capacità di far eco richiamando i numerosi emigranti baragianesi, desiderosi di far ritorno al proprio paese natale e riabbracciare i famigliari in un clima di profonda e sublime aggregazione popolare.È infatti esattamente al popolo che si rivolge la Festa di San Rocco nelle giornate del, dedicate alla figura del pantheon cristiano che pare abbia protetto il paese dalle pestilenze avvicendatesi nel corso della storia. La sera di Ferragosto si dà avvio allaper le vie del borgo, partendo dale raggiungendo la. Il giorno seguente unaprocede in direzione opposta affinché il simulacro possa tornare laddove resterà tutto l’anno fino all’edizione successiva della festa.In questo particolare contesto, Baragiano indossa gli abiti più sgargianti, le favoloseche danno nuova luce a tutto il. La celebrazione rivela un’originalità pungente attraverso alcune donne che in piena processione portano sulla testa le, peculiari baldacchini formati da diversi piani occupati da alcune serie di candele, decorate con nastri e fiori realizzati con carta colorata. Talvolta si vedono cente fatte con spighe di grano intrecciate che risultano molto belle da vedere.È consueto intravedere i, ovverosia adulti e bambini che dimostrano devozione al Santo vestendo alla sua maniera per un tempo definito, al termine del quale gli abiti vengono deposti ai piedi della statua. Unoffrono un naturale proseguimento alla manifestazione.Festa di San RoccoBaragiano ( Potenza ).15-16 agosto 2019.tutto il giorno.ingresso libero.festa devozionale.contattare il Comune di Baragiano al tel. 0971/997071-997074 o inviare una e-mail all’indirizzo comune.baragiano@cert.ruparbasilicata.it A Baragiano si arriva tramite la SS 7 Via Appia e la SP 62; la stazione di Baragiano-Ruoti è ubicata sulla linea ferroviaria Battipaglia – Potenza – Metaponto ; l’aeroporto di Napoli Capodichino è quello di riferimento.Scopri i principali eventi della Basilicata