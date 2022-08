La Sagra del Pecorino a Filiano

Informazioni utili, programma, date e orari della sagra

Il consesso dei migliori formaggi lucani e dei latticini d’eccellenza torna dopo due anni di sosta per la pandemia nel centro storico di Filiano , il borgo in provincia diche chiude il calendario estivo con lala più amata manifestazione gastronomica del potenzese taglia un traguardo molto importante, ovvero la suache riafferma nuovamente la volontà della popolazione di valorizzare le proprie radici attraverso la bontà del prodotto genuino.Ghiotta è l’occasione di degustare quel(rigorosamente stagionato in) che a livello nazionale e internazionale viene trattato e servito nei ristoranti per i quali la materia prima ha sempre la precedenza. Un sapore autentico, pregiato, impareggiabile, detenuto altresì dalle tantissime diverse specialità proposte nel corso della sagra più influente dellaGli estimatori della filiera possono direttamente interagire con gli addetti ai lavori partecipando allae aidi sabato 3 settembre, momenti di degustazione consapevole riguardo a quattro temi essenziali tramite sessioni personalizzate (Formaggio e Vino, Miele e Formaggio, Pane e Formaggio, Prelibatezze al Pecorino) della durata di 30 minuti (dalle ore 19:30) per imparare a conoscere e apprezzare quanto di meglio ha da offrire la gastronomia regionale.Sagra del Pecorino di Filiano DOP e dei Prodotti Lattiero-CaseariCentro storico di Filiano (Potenza).2-3-4 settembre 2022.ingresso libero.Laboratori del Gusto 10 €.sagra gastronomica.Venerdì 2 settembre - Località Carpinidalle ore 18:30 visita al Centro Visite Museo Carpini.Ore 19:30 spettacolo di musica e danza “Sulle ali della fantasia”.Ore 20:30 serata all’insegna del buon gusto con pennette, provolone impiccato e vino.Ore 21 intrattenimento musicale con Paolo Colangelo DJ e Alessandro Viggiano AV Voice.Sabato 3 settembre - FilianoOre 16 visita alle Pitture Rupestri e al Museo Carpini (loc. Carpini).Dalle ore 18 nel centro storico di Filiano cerimonia di apertura della sagra.Apertura degli stand della Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari.Dalle 19:30 “Laboratori del Gusto” (i laboratori hanno ciascuno la durata di 30 minuti, max. 25 partecipanti per sessione).Ore 19:30 per le vie del paese musica con il gruppo Dragon Folk.Ore 21 Piazza Autonomia: concerto del gruppo etno-folk Accipiter.Dalle 23:30 intrattenimento musicale in Villa Mancini.Domenica 4 settembre - FilianoOre 9 visita guidata alle Pitture Rupestri e al Museo Carpini (loc. Carpini).Dalle ore 16 apertura degli stand della Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari.Dalle ore 19:30 Laboratori del Gusto.Ore 17 er le vie del paese intrattenimento per bambini e intrattenimento musicale dei Dragon Folk.Ore 21:30 Piazza Autonomia: Agostino Gerardi Folk Band.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.Comune di Filiano tel. 0971/836010.da Potenza bisogna imboccare la SS 658 che conduce a Filiano.La stazione è ubicata sulla linea ferroviaria Foggia – Potenza.L’aeroporto di Bari è quello di riferimento.