La Fiera del Cacio a Pienza

Il Cacio al Fuso

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa del Cacio

Calendario delle aperture

Ogni anno, di regola la prima domenica di settembre e i giorni che la precedono, in piena Val d’Orcia va in scena la, una festa antica nata ufficialmente nel 1974 e in programmaAd essere celebrato in tutta la sua bontà, il, al centro di mercatini, attività di degustazione ma soprattutto del curiosodel, un palio popolare davvero longevo in cui a sfidarsi sono le sei contrade cittadine nel pomeriggio della domenica (), mentre il sabato si sfidano i giovani (sempre dalle 15.30). Si gioca nella bella piazza Pio II, intorno a un anello di marmo al cui centro viene inserito un fuso; si creano poi tre cerchi esterni in modo da formare cinque zone, dal fuso fino all’ultimo cerchio.Le regole del gioco sono molto semplici, il giocatore steso su un tappeto, deve fare, rigorosamente di Pienza, e cercare di arrivare più vicino al fuso per ottenere un punteggio maggiore; l’area all’interno dell’anello di marmo, quella più vicina al fuso vale cinque, quella più esterna, solo uno.Oltre agli, sono previsti, dal 29 agosto fino al 2 settembre, oltre la fiera vera e propria, eper ladi vari tipi di pecorino, dal 31 agosto al 1° settembre.: Fiera del Cacio: Pienza ( Siena : dal 26 agosto all’1° settembre 2019: variabili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della proloco: siamo a una cinquantina di chilometri a sud di Siena, da qui per raggiungere Pienza si può seguire la SR 2Scopri tutti gli eventi della Toscana