Pienza e i fiori: la festa in fiore del borgo

Informazioni, date e programma di Pienza e i Fiori

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I paesaggi sono quelli delle colline senesi e il borgo uno dei più suggestivi della Val d’Orcia, un preludio imperdibile per la rassegna, mostra mercato florovivaistica che riveste di colore il centro storico diRose rampicanti, bossi, fiori di colori e fogge diverse abbelliscono gli angoli più suggestivi della città e Piazza Pio II – cuore rinascimentale di Pienza dove affacciano gioielli come il Duomo e Palazzo Piccolomini – trasformata per l’occasione in un immenso spazio verde.Per due settimane i visitatori potranno godersi unache culmina nel fine settimana dell', lungo le vie del centro storico e i giardini di piazza Dante Alighieri con il, una vera mecca per i pollici verdi e gli appassionati di giardinaggio.Nata dalla volontà di un grande vivaista di origine pientina come rito e celebrazione della primavera e promossa dal Centro Commerciale Naturale "Città di Pienza" e la Pro Loco Pienza, la manifestazione giunge quest'anno alla 37° edizione.Arricchita negli anni di attività ed eventi a corollario, oggi è considerata una delledai vivaisti e appassionati di giardinaggio della regione, che possono cogliere l'occasione per visitare contestualmente uno dei: Pienza e i Fiori: Pienza (Siena).: dal 5 al 19 maggio 2024.ingresso libero.mostra mercato florovivaistica.maggiori informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco e sul sito ufficiale dell’ ufficio turistico di Pienza.: Pienza si trova circa 50 km a sud di Siena.Da Firenze, prendere l'autostrada e uscire a Valdichiana;da Roma A1 in direzione Firenze, uscire a Chiusi-Chianciano Terme e seguire le indicazioni per Chianciano, Montepulciano, Pienza.Da Siena SS2 Cassia per San Quirico d'Orcia.