La Festa della Madonna del Carmine ad Avigliano

Asciutta e toccante come le devozioni più autentiche, larinnova ogni anno ilad, popoloso borgo dell'entroterra della, un culto di cui c’è traccia dal 1696, quando si iniziò a esprimere nelle forme di una processione la riconoscenza alla Vergine del Carmelo per aver tenuto al riparo il paese, due anni prima, da un terribile terremoto che sconquassò il territorio.Poco è cambiato da allora: cuore della Festa della Madonna del Carmine è ancora una, che conduce dalla Chiesa Madre al centro del paese, fino al santuario posto in cima al Monte Carmine (a 1228 metri sul livello del mare) una grande statua lignea della Madonna, rivestita per l’occasione con un manto di ricchissima decorazione.Unendovi al corteo, più ancora della statua vestita a festa, noterete – mescolate alla moltitudine di fedeli – gruppetti di fanciulle dai capelli sciolti, che sul capo indossano con fierezza i, struttura di legno che regge ceri decorati con nastri e fiori di carta, che rappresentano di solito torri, navi e altre immagini dedicate alla Madonna.Insieme ai cinti, nella Festa della Madonna del Carmine vengono trasportati i, insegne triangolari in lino con l’immagine della Madonna ricamata in oro. Si sale fino al Monte: sono 8 km di processione, che risale un dislivello di 300 metri. L’aria è quella salubre dell’Appennino, ma d’estate il sole la infiamma; non dimenticatevi un cappello, meglio se a larghe tese.Al monte, la statua effettua, poi tutti dentro per la Messa. Al termine i devoti si spargono sui prati per grandi picnic all’aperto; vale la pena unirsi a loro, e prendersi così anche il tempo di ammirare uno dei panorami più ampi di tutto il Mezzogiorno: a ovest uno spicchio di Tirreno, a nord-est un lungo tratto di Adriatico, mentre in lontananza si riconoscono, oltre, le alture delle Murge su cui si erge. La statua verrà poi riportata in paese, con un pellegrinaggio al contrario, la seconda domenica di settembre.Foto di copertina: Claudio Miglionico.: Festa della Madonna del Carmine: Avigliano (Potenza).: 16 luglio 2023.evento gratuito.manifestazione religiosa.: La festa si svolge con un programma religioso e uno civile. Maggiori informazioni e i dettagli sul programma sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito del Comune di Avigliano : siamo 20 km a nord di, capoluogo regionale cui Avigliano è collegata dalla SP30.Trasporto pubblico: treni locali delle Ferrovie Apulo Lucane.