La Sagra del Baccalà ad Avigliano

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ogni anno ad agosto il borgo lucano di Avigliano celebra il suo piatto preferito, quello della tradizione, con la. In programmaquesta manifestazione è diventata uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti della Basilicata Inizia il venerdì e si va avanti fino alla domenica a degustare i tanti prodotti tipici della tradizione, ma soprattutto il baccalà, cucinato davvero in molti modi diversi sia tradizionali che fantasiosi.Essiccato e salato, alimento facile da conservare e trasportare, nei paesi di montagna o dell’entroterra come Avigliano, veniva consumato in alternativa al pesce fresco – abbondante nelle località costiere – sia alla carne. I numerosi stand gastronomici lo servono come da tradizione nella versione a ciauredda,con pomodoro e cipolle fresche, con io alle, solo per citarne alcuni.Promossa dal Comune e organizzata dall’Assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio e dall'Assessorato al commercio, la Sagra del Baccalà propone spettacoli,, esibizioni di, teatro deie intrattenimenti durante i tre giorni della manifestazione che si inserisce nell'agenda dell'iniziativa Estate Aviglianese 2019.: Sagra del Baccalà: Avigliano (Potenza).: dal 23 al 25 agosto 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione e sulla pagina del Comune di Avigliano : siamo a una ventina di chilometri a nord di Potenza, da qui Avigliano è raggiungibile seguendo la SS7 e la SP6.