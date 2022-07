La Sagra di Sant'Anna a Bulgarograsso

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla sagra

Lesono state per molti secoli, uno dei cardini sul quale poggiava il calendario annuale della nostra società ed è proprio al ricordo dei santi che sono tutt’oggi dedicate un gran numero di feste di paese, nel nord Italia quanto nel sud. Le celebrazioni in onore di, ad esempio, sono una tradizione di lunga data nel territorio di, in provincia di Como, un territorio di pianura padana segnato da mesi estivi all’insegna dell’afa e del caldo, in cui si pregava la santa affinché, nel giorno ad essa dedicato, vi fosse una grande pioggia, che avrebbe dato un po’ di sollievo dalla siccità.Col passare del tempo, le celebrazioni per Sant’Anna sono rimaste ben radicate nella vita bulgarese ma la festa ha iniziato ad evolversi e, negli anni ’70, si è arricchita della, da consumare rigorosamente seduti per terra; fino a diventare, al giorno d’oggi, unache arriva ad accoglieree che si pone di diritto tra le maggiori sagre di paese della provincia comasca.Per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, si attendono tre giorni di festacon eventi di varia natura: dai concerti alle conferenze, passando per iniziative pensate per i bambini come i gonfiabili e gli spettacoli circensi.Sagra di Sant'AnnaBulgarograsso (Como).dal 22 al 24 luglio 2022.ingresso gratuito.sagra e festa religiosa.- Venerdì 22 luglioore 18 Trippa d'asporto (da prenotare);ore 21 Conferenza "Tutti sotto lo stesso cielo", con rinfresco.- Sabato 23 lugliodal pomeriggio esposizione dell'artista Silvio Negretti, gonfiabili per bambini, panini e birra.ore 19 Cena sociale;ore 21 Concerto "Da 0 a Liga".- Domenica 24 luglioore 10:30 messa solenne;ore 12:30 Pranzo sociale;ore 18 Spettacolo di arte circense con Roberto Pansardi.Mercatini di S.Anna, esposizione dell'artista Silvio Negretti, gonfiabili per bambini, panini e birra.Maggiori informazioni sul sito ufficiale per arrivare in auto a Bulgarograsso è necessario percorrere l’autostrada A9 in direzione Como-Chiasso, uscire a Lomazzo e proseguire per Bulgarograsso.In treno: le stazioni ferroviarie più prossime a Bulgarograsso sono quelle di Cadorago e Fino Mornasco, entrambe poste sulla linea Saronno-Como.In autobus: da Como autobus C62 tramite ASF autolinee.In aereo: gli aeroporti più prossimi sono quello di Lugano-Agno e quelli di Milano Malpensa e Milano Linate.Cortesia foto: www.laprovinciadicomo.it