La Sagra di Credera

Torna dopo la sosta per la pandemia degli scorsi anni la, in programmaa Credera, sede del, in provincia di Cremona Qui la seconda domenica di ottobre è tradizionalmente dedicata al Santo Patrono (San Donnino) e quest’anno sono Piazza Europa, via Roma e il Parco Comunale a ospitare la manifestazione che per l’occasione si presenta in una veste nuova: il centro del paese si trasforma infatti in una grandedove le cascine diventano una cornice ideale per idel’artigianato, articoli regalo, prodotti bio, le bancarelle diLa sagra non si esaurisce con i mercatini: sul sagrato della Chiesa di San Donnino nel pomeriggio è previstacon Riccardo Cagni, mentre in Piazza Europa spazio alle esibizioni e ai corsi per il pubblico della scuola di line dance country.Presso il Parco Comunale per tutto il giorno troviamo il battesimo della sella per i bambini e, al pomeriggio (ore 15-19), lo spettacolo die laboratori per bambini. Il Rock Cafè, infine, dalle ore 19 organizza l'aperitivo in musica stile country.Sagra di CrederaPiazza Europa, via Roma e Parco Comunale di Credera Rubbiano (Cremona).9 ottobre 2022.ingresso gratuito.Piazza Europa e via RomaOre 10-19 Mercatino, street food e birra artigianale.Parco ComunaleOre 10-19 Battesimo della sella con i Cavalli di Luca.Ore 15-19 Spettacolo di giocoleria Brigith Cow Girl. A seguire laboratori per bambini.Sagrato della Chiesa di San DonninoOre 15-19 Musica dal vivo country con Riccardo Cagni.Ore 15-19 Scuola di line dance country con esibizione e corsi per il pubblico.Rock Cafè, via Marconi 21Dalle 19 aperitivo in musica e animazione country.Maggiori informazioni sulla pagina dell’ evento Facebook Credera dista 40 km da Cremona, percorribili sulla SP415 Paullese.La distanza da Crema è di 8 km sulla SP43.Da Lodi (16 km) si percorre la SP26 e SP169.