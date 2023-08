Il Grappolo d'Oro a Chiuro

Informazioni, date e programma del Grappolo d'Oro

Aldi, in provincia di, si rende onore ai vini rigorosamente originari della, dove la produzione vitivinicola ha origini molto antiche. Come dimostrano antichi documenti risalenti al secolo scorso, questa vocazione per la vite non è solo molto antica, ma anche molto ampia; al 1897, infatti, le piante di viti censite erano addiritturaQuella che si presenta al Grappolo d’Oro, la cui 40° edizione si svolge, è un’occasione imperdibile per gli estimatori del vino, che avranno la possibilità di degustare le migliori produzioni vitivinicole della valle, ma anche un'opportunità per tanti piccoli produttori d’eccellenza di venire a stretto contatto con il grande pubblico che ogni anno accorre numeroso per la manifestazione.Se ilè il beniamino indiscusso di ogni serata, ledel territorio sono il degno contraltare a ogni calice alzato al cielo.Sono tantissime come sempre le attività collaterali previste nella splendida cornice di questo. Si possono assaggiare i migliori prodotti enogastronomici e le specialità locali nelle isole di degustazione dei vini tra le antiche corti e i palazzi signorili del centro storico, ma anche partecipare alle mostre e ai convegni, mentre chi ama le gita fuori porta potrà prendere parte alle escursioni tra i borghi e i vigneti. Non manchano le serate danzanti, ottima musica dal vivo e divertimenti per grandi e piccoli. Qui è disponibile il programma completo dell'evento (pdf).Il Grappolo d’OroChiuro (Sondrio).dal 2 al 17 settembre 2023.Sabato 2 settembreDalle ore 20 Centro storico: WHITE WINE NIGHT. La notte bianca (e non solo) del vino di Valtellina.Ore 18 Sala mostre Palazzo Scolastico: IN PUNTA DI PIEDI NELLA NATURA. Mostra fotografica.Domenica 3 settembrePartenza ore 10:30 - Centro Sportivo ComunaleCAMMINATA DELLE FONTANE Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti.Venerdì 8 settembreOre 20:45 Giardino di Casa Andres FlemattiQUELLI IN FONDO AL BAR. Evento aggregativo frutto di un Laboratorio di Lettura Teatrale.Sabato 9 settembreOre 20:45 Auditorium Comunale “Valtellinesi nel mondo”.LA BIO-LOGICA DEGLI ACQUISTI DI TESSA! Mangio e scelgo BIO perché?Tra storie, teatro ed eno-degustazioni.Serata con Tessa Gelisio, eco blogger e conduttrice del programma "COTTO E MANGIATO".Domenica 10 settembreDalle ore 10 alle 18 Centro storico: A TUTTO BIO. Degustazioni Bio tra le corti e in fattoria!Percorso libero di assaggi nelle corti.Ore 10:30 Campo Sportivo di Castionetto: PERCORRI CASTIONETTO. Corsa ad anello tra vigneti, antiche mulattiere, boschi e piccoli borghi.Ore 16:30 Piazza S. QuadrioCORSA DELLE BOTTI. Competizione a coppie (maschili e femminili) tra le vie del paese.Venerdì 15 settembreOre 20:45 Giardino di Casa Basci: LA VIA DEGLI ALBERI. Spettacolo teatrale di e con Pino Petruzzelli.Sabato 16 settembreOre 19 Giardino di Palazzo Sala Castionetto di ChiuroALTA FEDELTÀ. Aperitivo Wine & Music con i vini di Valtellina.BRINDANDO CON LE STELLE Astro&Wine tour con orienteering e osservazione astronomica al telescopio.Domenica 17 settembreDalle ore 10 alle 18 Centro storico: PASSEGGIANDO NEL MEDIOEVO. Il centro storico di Chiuro diventa un villaggio medioevale alla scoperta di antiche arti e mestieri attraverso esposizioni, laboratori, giochi per grandi e bambini, musiche e danze.Dalle ore 12 alle 14:30 ITINERARIO GASTRONOMICO nelle corti del centro storico con piatti tipici della cucina medioevale valtellinese.Dalle ore 14:30 lungo il percorso: letture interpretative tratte dall’opera di Don Giovanni Da Prada dal titolo “Elzeviri di toppa.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito della Pro Loco di Chiuro Chiuro si trova 9 km a est di Sondrio, da dove è raggiungibile percorrendo la SS dello Stelvio/SS38.