La Sagra della Bresaola a Chiuro

Lo spazio di un fine settimana, il, per rendere omaggio al salume per eccellenza della; e così si festeggia la, in provincia di, una manifestazione organizzata dalla Pro Loco presso il Centro Sportivo La Colonia (non abbiate paura lo spazio degustazione è coperto, in caso di maltempo si mangia all’asciutto), che prevede menu a base di bresaola, intrattenimento musicale e tanto divertimento anche per i bambini.Sia sabato che domenica si inizia alle 19:30 con piatti che hanno per protagonista uno dei prodotti di punta dell’enogastronomia lombarda.Povera di grassi – per questo particolarmente indicata nelle diete –, dal colore rosso e dal sapore delicato, la bresaola è ottenuta dae altre fasce muscolari del posteriore del manzo. Un prodotto che trae il suo particolare sapore dai metodi di conservazione della carne, attraverso essicazione e salatura, e dalla stagionatura che si protrae per circa 6-8 settimane.Dopo la cena, la Sagra della Bresaola procede come da copione con le musiche dell’Orchestra The Whites e tanta animazione.: Sagra della Bresaola: Centro sportivo La Colonia, Chiuro (Sondrio).: 29-30 luglio 2023.ingresso gratuito.sagra gastronomica.dalle 19:30 cena con menù a base di bresaola;dalle ore 21 serata danzante con l'Orchestra The Whites.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Chiuro si trova in Valmalenco a 10 km da Sondrio, da dove per raggiungere il paese si segue la SS38.