Il Carnevale di Mantova

Storia del Carnevale di Mantova

Informazioni, date e orari del Carnevale di Mantova

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Iltorna con il, il Carnevale per le famiglie a Palazzo Te, giunto alla XXVI edizione e organizzato dall’associazione Segni d’infanzia e sostenuto dal Comune di. L'appuntamento è per, che per un pomeriggio si anima con spettacoli e laboratori.L’evento si svolge dalle ore 15 alle 18 e propone numerose attività come le letture animate nella Grotta dell’appartamento del Giardino Segreto, il laboratorio artistico per i più piccoli sotto il Loggiato di Davide, una performance artistica di Martha Landi e Boudu nel Cortile d’Onore, e poi ancora le acrobazie nella Sala dei Cavalli con Milo Scotton, oltre al classico truccabimbi.I biglietti sono a numero limitato e sono disponibili online (vedi info nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Al momentoriguardo il tradizionale, di cui comunque raccontiamo la storia nel prossimo paragrafo.Atmosfere fiabesche e tematiche ambientali sono le parole d’ordine del Carnevale di Mantova, ilLa città lombarda, storica e maestosa patria dei Gonzaga, ospita abuitualmente un suggestivo Carnevale unico nel suo genere; una manifestazione allegra e colorata che mescola le meravigliose atmosfere di una fiaba all’amore per la natura, che con i suoi tre splendidi laghi, incornicia la città.Tutto nasce da una leggenda nata dal folclore locale e che si lega proprio ai, una storia ambientata prima dell’arrivo dell’uomo sulla Terra è che ha come iniziali protagonisti una. Si narra che la regina governasse su questa palude alle porte di Mantova e che i suoi tre sudditi fossero in perenne lite tra loro.La regina allora decise di separarli per sempre dividendo la palude nei tre laghi e mandando ognuno dei sudditi ad abitare nel proprio. Dopo alcuni anni, capitò nel territorio dei laghi, che, preoccupata per l’assenza dell’amore, decise di fare innamorare il mago e la fata, ai quali tre mesi dopo portò in dono un trigol, un frutto da noi chiamato ancheIl nuovo arrivo portò gioia e felicità a tutti ma non alla strega che, invidiosa, decise di scagliare un incantesimo contro Trigol e di renderlo brutto.Gli abitanti del lago non si curarono certo del suo aspetto e, dopo qualche anno, lo nominarono re. Re Trigol, da lì in poi, vivrà tante altre avventure, storie fantastiche popolate da ninfee, principesse, fiori di loto e zanzare.Solitamente questi personaggi fiabeschi li ritroviamo a sfilare per le vie della città in una suggestivatra i maestosi palazzi e le vie del, in una grande dichiarazione d’amore alla città e alle sue tradizioni, esaltate dai canti, dalle filastrocche in dialetto e dai costumi storici dei tantissimi figuranti che danno vita alla bella fiaba di Re Trigol e a tutte le sue avventure.Carnevale di Mantova - NabuzardanPalazzo Te, Mantova.10 febbraio 2024.5 euro a partire dai 18 mesi.Il biglietto è acquistabile telefonando al 0376/752882, o ancora presso la biglietteria nella sede di Segni d’infanzia Associazione in via L.C. Volta 9/B (fino a venerdì 9 febbraio ore 11-13 escluso sabato e domenica, martedì 6 febbraio anche pomeriggio ore 16-18).maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'associazione Segni d'Infanzia.in aereo, l’aeroporto più vicino a Mantova è quello di Verona (33 km);in treno, Mantova dispone di una stazione ferroviaria situata sulla linea Modena-Verona.In auto:- autostrada A22 Modena-Brennero: uscite di Mantova Nord a 4 km dal centro e Mantova Sud a 11,5 km dal capoluogo;- autostrada A4 Milano-Venezia: uscite di Desenzano, Sirmione, Peschiera e Verona Sud;- Autostrada del Sole A1: uscite di Parma Est e Reggio Emilia.