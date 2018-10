Il Carnevale Storico di Offida

Chi pensa che il Carnevale di Offida sia un evento come tanti è destinato a essere smentito: il paese in provincia di Ascoli Piceno è stato ufficialmente iscritto nel 2008 nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”, e come tale ospita una manifestazione folcloristica che, complici le antichissime origini, veste l’abito della cerimonia popolare indenne a qualunque smagliatura possa provocare il tempo.Ilrappresenta un evento immortale, lungamente e persistentemente partecipato per via del suo carico di vita e tradizione, elementi cari agli autoctoni e a orde di turisti che hanno voglia non solo di divertirsi ma anche di rendersi interpreti, seppur passivi, di uno spettacolo frizzante.La kermesse ha il proprio incipit il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio nonché della formazione delle(delegazioni di parenti e amici riuniti in gruppi volti a ravvivare il Carnevale per la sua intera durata), che battezza un ciclo di avvenimenti aggregativi ormai ampiamente collaudati come la “” (due settimane prima del Carnevale) e la “” (una settimana prima).Giunti al, si assiste alla, i protagonisti di un intero pomeriggio che, nell’impegnativa cornice del, sfilano, ballano e si divertono rigorosamente celati dietro maschere e costumi; il giorno stesso ha luogo la “consegna delle chiavi”, attraverso la quale il Primo Cittadino affida il paese a una congrega per onorare la festività; la sera è giubilo, allegria e spensieratezza, perseguiti con balli, banchetti e convivi pantagruelici.