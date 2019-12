Il presepe vivente di Venegono Inferiore

Informazioni utili, date e orari del Presepio Vivente

Quella deldi, comune di oltre 6000 anime in provincia di, è una tradizione molto cara agli abitanti del paese, consapevoli che quest'opera d'arte "a movimento umano" costituisce dal Natale 1972 un'occasione preziosa per celebrare la Natività.In programma, la rappresentazione vivente è ormai giunta alla 48° edizione.Da un paese così piccolo affiora un'idea tanto grande: il seme creativo lo lancia nel 1969 il parroco Carlo Lucini, ma la primissima testimonianza di una ricostruzione vivente si ha già nel 1951 quando, nel giorno dell'Epifania, si svolge un corteo che vede protagonisti i Re Magi a cavallo.Oggi si assiste a una rappresentazione in continua evoluzione, ogni anno più bella, più sofisticata e… sempre diversa: non tutti sanno, infatti, che il presepio vivente presuppone la scelta di unutilizzato come canovaccio da seguire al fine di realizzare l'edizione corrente, accorpata e sintetizzata da un gruppo diincaricato di individuare di volta in volta discorsi nuovi, ambientazioni accattivanti, personaggi complementari con relativi animali da accudire e preventivamente addestrare, scenografie dal pieno realismo.Tutti elementi che si inseriscono in un contesto reso in modo tale da non snaturare la storia, mantenendo inalterata la purezza dell'Avvento.Essenziali le, più propriamente considerate un commento musicale a corredo dell'avvenimento riprodotto. Molto laborioso il: si pensi che gli edifici del presepio sorgono da una struttura lignea che viene ricoperta da una tela imbevuta nel cemento, tanto da riuscire a ricreare le murature dell'epoca antica.La rifinizione viene affidata alle esperte mani dei, i pennelli dei quali disegnano e colorano trame la cui varietà cromatica contribuisce sensibilmente al pressoché totale coinvolgimento del pubblico, accomodato in tribune in ferro appositamente posizionate e abilmente concepite secondo canoni di sicurezza precisi. Completano il quadroricche di sapienza propria dei più navigati mestieranti artigiani.L'aneddotica che gravita attorno a questo risonante evento è curiosa e, a suo modo, acuisce il senso di un evento così sentito: un esempio lo dà la scelta della. In poche parole, appare sempre arduo trovare un nucleo famigliare volontario in quanto l'impegno richiesto conta ore e ore quotidiane di recitazione e cinetica per poter avvicinarsi quanto possibile alla perfezione.Persino i pargoli che assurgono al ruolo divengono sottoposti a un piccolo, grande sacrificio, vale a dire patire un po' di freddo nel giorno della rappresentazione. Niente paura, però: sembra incredibile, tuttavia nessun frugolino si è mai ammalato.Tutto ciò risulta forse troppo futuristico per gli ortodossi conservatori?Ebbene, in parallelo al Presepio vivente viaggia il, un'istituzione alla quale nessuno ha comunque mai voluto rinunciare. Il presepio tradizionale in miniatura è infatti visitabile negli stessi giorni e orari delle rappresentazioni viventi.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiVenegono Inferiore (Varese)dal 25 al 30 dicembre 2019, dall'1 al 6 gennaio 2020, poi sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020.25 dicembre: dalle 16 alle 17:30.Festivi: repliche in continuo dalle 14:30 alle 17:30.Feriali: tre repliche alle 14:30, 15:30 e 16:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale ingresso gratuito.Ingresso fruibile anche ai disabili.in auto dall'autostrada A8 seguire in direzione A9 Como-Chiasso, uscire a Saronno, seguire per Varese e infine raggiungere Venegono Inferiore.In treno: Linea Saronno-Laveno.In aereo: aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate