I mercatini di Natale a Erice

sono un'occasione speciale per visitare questo che è tra i, di un fascino straordinario, suggestivo e unico, con un panorama spettacolare.La cittadina in provincia di Trapani è tra le mete preferite dai turisti che amano la Sicilia: qui è possibile scoprire monumenti di varie epoche storiche, ammirare il Castello di Venere e apprezzare la vista del mare dall'alto del monte omonimo.Nel periodo natalizio la città si veste a festa per la manifestazione “”, che si svolgecon mostre, spettacoli, mercatini di Natale, concerti, zampognari e, ovviamente, presepi.Levengono costruite ed esposte, nelle chiese, nelle botteghe da artigiani e abitanti del luogo, tutte realizzate con stili e materiali diversi.Si può ammirare, realizzato su una capocchia di spillo, o quello antico e regale del Settecento, ma anche tante altre opere suggestive ed evocative.Durante il periodo dell'evento si può passeggiare tra iorganizzati indove gli espositori presentano una vasta gamma di idee regalo. Allestiti in Piazza della Loggia e in Piazzetta San Giuliano, propongono prodotti di artigianato, bigiotteria, giocattoli, articoli di arredamento e tante decorazioni per addobbare la casa. Si possono inoltre trovare stand dove degustare i dolci di questa terra tra paste di mandorle, cannoli e specialità uniche come le genovesi.Imperdibili sono anche gli, che si svolgono per tutta la durata della manifestazione in giro per la città. Come sempre è molto attesa la Rassegna Internazionale di Musiche e Strumenti Popolari “” (11-12 dicembre 2021), dove zampognari provenienti da tutto il mondo si sfidano con questo antico strumento a fiato.EricèNatalecentro storico di Erice (Trapani).dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.maggiori informazioni e programma completo degli eventi sulla pagina Facebook dedicata.da Trapani si raggiunge Erice percorrendo la SP31.