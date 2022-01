Il Carnevale Ambrosiano di Milano

Informazioni utili per partecipare al Carnevale Ambrosiano

Ilinizia quando quello delle altre città italiane è già terminato. Questo perché in città – e in tutta l'arcidiocesi del capoluogo lombardo – si osserva il, che sanciscenon in occasione del Mercoledì delle Ceneri, ma la domenica dopo.Per questa ragione è il sabato successivo al martedì grasso, ovvero con quattro giorni di “ritardo”, che si celebra la fine del Carnevale. La giornata è conosciuta anche con il nome di “”.Secondo la tradizione fu infatti lo stesso Sant'Ambrogio, odierno patrono meneghino, a chiedere al popolo di posticipare l'inizio della Quaresima per far sì che egli potesse rientrare in città da un pellegrinaggio. Gli storici ritengono invece che siano altre le ragioni di questo slittamento, riconducibili probabilmente ad eventi catastrofici o alla transizione al calendario gregoriano sul finire del XVI secolo. Qualunque sia la ragione, è ormai da molto tempo chepresenta questa peculiarità.La data in cui si festeggia nelè quella diSolitamente c'è un tema portante, che quest'anno non è ancora stato comunicato. Vista la situazione sanitaria, non si sa ancora se ci sarà il classicoe il successivo spettacolo serale in Piazza del Duomo.Tra le maschere principali della tradizione milanese ricordiamo senza dubbio Meneghino, già protagonista delle commedie dialettali seicentesche assieme alla moglie, la Cecca.Meneghino è un servo che si prende gioco bonariamente dei difetti dei ricchi ed è vestito con un cappello a tre punte, giacca marrone, panciotto a fiori, pantaloni corti (a volte verdi, a volte marroni) e calzettoni a righe bianche e rosse.Se poi qualcuno decidesse di fermarsi in un forno o una pasticceria, potrà provare anche le cosiddette “chiacchiere”, la versione milanese di quelle che nel resto d'Italia possono essere chiamate “bugie” in, “crostoli” in, “sfrappole” in, “cenci” ine così via.Carnevale Ambrosiano: sabato 5 marzo 2022.: Milano.: gratuito.tutte le informazioni sul programma completo delle iniziative sono pubblicate sul sito ufficiale degli appuntamenti di Milano