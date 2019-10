I mercatini di Natale a Rapallo

Rapallo Natale al Mare

è l'iniziativa che ogni anno si ripete a Rapallo in occasione delle festività natalizie.La presenza del mare è ovviamente qualcosa che molte altre località non possono vantare ed è anche per questo che qui Babbo Natale ha la propria residenza, dove vive accompagnato dai suoi elfi più fidati, che per lui sbrigano le faccende più onerose.Se volete fare vivere questa favola ai vostri bambini o semplicemente godervi un Natale un po' speciale, potete fare un giro nella cittadina ligure:la Casa di Babbo Natale si trova in una villa signorile nel cuore della città.Sarà infatti, con un'ambientazione realizzata dall'artista Oriana Pagan, ad accogliere gli ospiti che vorranno fare visita a Santa Claus. Per l'occasione ci saranno. Tutti i giorni Babbo Natale e gli elfi aspetteranno i bambini per una foto insieme o per ricevere le loro letterine e inviarle direttamente al Polo Nord.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle case e villaggi di Babbo Natale più belli in Italia Tutto il centro storico si anima quest'anno con diverse novità, molte delle quali saranno annunciate nelle prossime settimane. Come l'anno scorso, si: per l'occasione le vie dello shopping si vestono a festa e ogni attività commerciale accoglie la clientela con strutture in legno che riproducono le facciate della tradizionali casette, che danno il benvenuto nei vari esercizi alla ricerca del regalo perfetto.Per il 31 dicembre, infine, appuntamento con Midnight in Rapallo: veglione di Capodanno sul Lungomare con dj set e brindisi di mezzanotte.Villa Devoto e centro storico, Rapallo (Genova).dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.Inaugurazione sabato 30 novembre 2019 alle 16.Da domenica 1 dicembre a lunedì 23 dicembre: feriali: ore 16-19; sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.25-26 dicembre e 1 gennaio: ore 16-20.Da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: ore 10-13 e 15-19.La notte del 24 dicembre Babbo Natale volerà via a distribuire i doni e tornerà a Rapallo l’anno successivo.ingresso gratuito, max 50 persone alla volta.I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto autostrada A12, direttrice Tirrenica, uscita Rapallo.In treno: scendere alla stazione di Rapallo sulle linee Genova-La Spezia (Intercity o interregionali e regionali).In aereo: dall'aeroporto di Genova Rapallo dista circa 38 km (percorribili in taxi, auto, treno o bus).si possono utilizzare i parcheggi pubblici di Piazza IV Novembre o di via Milite Ignoto, altrimenti optare per uno dei tanti parcheggi a pagamento.