Natale a Molveno

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A Natale torniamo tutti un po’ bambini. Sarà per il desiderio di scartare i regali, di trascorrere del tempo con la nostra famiglia e gli amici, di condividere con loro la tavola, gustando insieme i piatti tipici della tradizione natalizia.L’atmosfera delle feste ci coinvolge inevitabilmente con la sua magia e per vivere fino in fondo il clima gioioso di questo periodo, non c’è nulla di meglio che trascorrere una vacanza visitando, la località che sorge sul più volte proclamato lago più bello d'Italia Sotto alle pendici delle, incastonata tra le montagne e le rive del Lago Molveno, troviamo l’omonima cittadina, in cui possiamo ammirare il paesaggio incantato alla scoperta dei profumi, dei sapori, delle luci e dei colori tipici del Natale.Il comune di Molveno, in provincia di, custodisce unche si è guadagnato il riconoscimento della, garanzia della sua offerta turistica di eccellenza e per la qualità nell’ accoglienza.Nel 2021, ma come sempre gli abitanti preparano i propri presepi per renderli visibili a tutti. Inoltre, nel periodo delle festività sono diverse le iniziative e le animazioni previste per chi sceglie di visitare il borgo. Ecco il programma.centro storico di Molveno (Trento).dal 4 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022.- dal 4 dicembre 2021 al 28 marzo 2022 "Luci sul lago".- dal 4 dicembre 2021 al 28 marzo 2022 "Pattinaggio sul lago".- dall'8 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 "A spasso per Molveno" con i contest “ Vota il presepio” e “Ricomponi la frase”.- 24 dicembre 2021 dalle ore 16:30 "Aria di Natale", la band composta da Babbo Natale e Babbe Nataline con dolciumi per i bimbi e dai pastori con organetto e cornamusa.- 26 dicembre 2021 dalle ore 16:30 Tacabanda folk band.- 27 dicembre 2021 ore 16:30-18:30 "Bimbinsella", tour nel centro di Molveno.- 27 dicembre 2021 ore 16:30 gazebo in Piazza degli Scacchi "Duo Edyta Kaminska".- 28 dicembre 2021 dalle ore 16:30 Il mago prestigiatore Alberto Vio.- 29 dicembre 2021 dalle ore 16:30 La Parata degli Ordallegri.- 30 dicembre 2021 dalle ore 16:30 La band Zampognaro Lagaro.- 31 dicembre 2021 Capodanno a Molveno (dalle ore 16:30 si svolgerà la tradizionale fiaccolata dal lago al centro, preceduta da personaggi con costumi fluorescenti a led. All’arrivo in piazza, show di fuoco stanziale a cura del “Duo Fakir Show”. Alle 17:45 spettacolo “Laser and flames New Year’s show”. Dalle ore 23 “Open Discotek di Capodanno”).- 1 gennaio 2022 ore 16:30 "Duo Edyta Kaminska".- 1 gennaio 2022 dalle ore 16:30 Yari Giocoliere.- 2 gennaio 2022 dalle ore 16:30 antichi mestieri "El filò di una volta".- 3 gennaio 2022 dalle ore 16:30 "Lilian, la regina dei regali".- 4 gennaio 2022 dalle ore 16:30 band "C'era una volta".- 5 gennaio 2022 dalle ore 16:30 Palazzo dei Congressi: premiazione del concorso "Vota il presepio”, con la corale-strumentale folk-rock “Le Rocce Rosse” delle Valli Giudicarie.- 6 gennaio 2022 dalle ore 16:30 Arrivano le Befane! Le Befane accompagnate dal carretto musicale improvviseranno balli folk coinvolgendo gli ospiti e distribuendo caramelle ai bambini.- 7 gennaio 2022 dalle ore 16:30 Caravan Circus.- 8 gennaio 2022 dalle ore 16:30 Bimbinfesta: zucchero filato, popcorn, la truccabimbi, il clown Giorgy, tanti palloncini colorati, braccialetti luminosi e i ritmi della Babydiscoshow.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale in auto: autostrada A22 uscita Trento nord - SP235 fino alla circonvallazione di Mezzolombardo - SP64 fino ad Andalo - SS421 sino a Molveno.In treno: stazione ferroviaria di Trento o Mezzocorona - servizio bus.In autobus: linea autobus da Trento o Mezzocorona.Dove parcheggiare: il centro storico è area pedonale quindi chi arriva in auto può parcheggiare lungo il perimetro esterno del borgo dove troverà un organizzato sistema di parcheggi.