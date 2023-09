Il mercatino di Natale nel borgo di Glorenza

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Ildisi fa amare per l'allegria dello stare insieme che sa trasmettere: Siamo in uno deidove, passeggiando tra le bancarelle, si respira un clima mitteleuropeo.Al mercatino dell'Avvento di Glorenza si trova davvero di tutto:i più golosi hanno la possibilità di assaggiare i, mentre per i bambini ci sono tanti giocattoli in legno con cui divertirsi, ma anche numerosi prodotti tipici del periodo natalizio, come leNon si tratta solo di fare acquisti: ci sono concerti di musica natalizia che permettono di rilassarsi e divertirsi, mentre circa quaranta produttori provenienti dalla, dall', dallae dal Sud Tirolo, oltre che - ovviamente - dall'Alta Val Venosta, mettono in mostra tutte le proprie creazioni e propongono le proprie prelibatezze.Da pomeriggio a sera isi animano nel segno delle atmosfere del Natale. Al calar del buio, l'accensione delle fiaccole dà vita a un'atmosfera suggestiva dove iallietano, con le loro note, le passeggiate dei turisti. In questa località di appena 800 abitanti, la, chiunque ha la possibilità di lasciarsi conquistare dal piacere del Natale.L'occasione di un giro ai mercatini è ottima anche per scoprire i tanti punti di interesse di Glorenza ( Glurns, in tedesco), come i, le tante case nobiliari risalenti al XVI secolo o i portici, costruiti addirittura nel Duecento. Storia e tradizione si intersecano in un evento da non perdere, tra lanterne, cesti di vimini, luci colorate e giocattoli di legno per i più piccoli.Mercatino di Natale di Glorenzacentro storico di Glorenza (Bolzano).dall'8 al 10 dicembre 2023.dalle ore 11 alle 21.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Turismo di Glorenza.Glorenza è poco prima di Malles, a 10 km dalla Svizzera. Il mercatino si svolge all'interno delle mura medievali del paese.Per arrivare a Glorenza bisogna prendere l'Autostrada A22 e l'uscita Bolzano Sud, con il collegamento diretto alla Superstrada Merano - Bolzano.Da Merano a Glorenza ci sono circa 60 km e un'ora di strada. All'esterno delle mura di Glorenza sono disponibili i parcheggi.A chi arriva in treno consigliamo scegliere un Intercity o Eurocity fino a, dove si può prendere la coincidenza per, e da lì salire sul treno della Val Venosta.