I mercatini di Natale a Corvara in Val Badia

Come arrivare ai Mercatini dell'Avvento di Corvara

Informazioni utili per visitare i mercatini natalizi

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I mercatini di Natale a Corvara sono un appuntamento ormai fisso per la, oltre che per i suoi turisti: l'atmosfera magica e suggestiva dell'Avvento si mescola con i panorami straordinari delle Dolomiti , un valore aggiunto per uno dei mercatini di Natale più apprezzati dell'Alto-Adige.Nel centro del paese ci saranno anche nel 2019 (vedi specchietto riepilogativo in fondo all'articolo per le date esatte delle aperture) ledove acquistare specialità culinarie del posto, delizie gastronomiche locali, manufatti artigianali e, ovviamente, decorazioni natalizie. Insomma, il posto ideale per fare shopping e per lasciarsi conquistare da qualche idea regalo.Ma irappresentano anche l'occasione perfetta per soddisfare il palato, con le tante specialità di tè, i dolci preparati in casa e il vin brulè offerto ai passanti. Nel pieno rispetto della tradizione del Natale non manca un, che è addirittura a grandezza naturale: fa da cornice a tutta la manifestazione, essendo collocato sul padiglione dellaTutti i sensi saranno coinvolti in questo mercatino: oltre al gusto, all'olfatto, al tatto e alla vista, anche l'udito sarà estasiato grazie a concerti proposti da gruppi locali, che evocheranno l'atmosfera del Natale con canti e musiche ad hoc.Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà quello del, in occasione dell'inaugurazione, che coincide con la ricorrenza di: per questo avvenimento i bambini riceveranno la visita di San Micurà.Ovviamente non mancherà, che proprio il 25 dicembre regalerà a tutti i piccoli dolci sorprese, in attesa che anche la Befana porti divertimento e caramelle a chi se le sarà meritate.Durante le vacanze di Natale, Corvara offrirà ai visitatori tutte le delizie del comprensorio sciistico dell'Alta Badia , mentre altro shopping natalizio è possibile nei vicini mercatini di Natale a San Cassiano in Badia Per arrivare a Corvara è necessario prendere l'Autostrada del Brennero uscendo a Bressanone - Val Pusteria, per poi imboccare la strada statale della Val Pusteria SS49 fino a San Lorenzo e quindi la strada statale della Val Badia SS244.Nel caso in cui si preferiscano i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Riscone di Brunico Marcé da Nadéin piazza a Corvara (Bolzano).dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.Queste sono le giornate di apertura:6-7-8 dicembre;13-14-15 dicembre;dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.il pomeriggio dalle 16 alle 19.maggiori informazioni sul sito ufficiale