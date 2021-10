I mercatini di Natale a San Cassiano in Badia

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In Alto Adige il periodo delle festività natalizie coincide con l’apice della stagione sciistica invernale e attira molti turisti, che possono trascorrere le giornate sulle piste e poi godersi il clima di festa in paese.Anche a San Cassiano , paesino di 900 abitanti in, si respira l’atmosfera natalizia nel, un villaggio di Natale con le tradizionali casette di legno che vengono allestite nel centro del paese.Le baite delpropongono oggetti di artigianato e prodotti gastronomici tipici della locale cultura ladina. Non manca davvero niente: ci sono le luci, gli addobbi e un ricco programma di eventi e attività che coinvolgono tanto la popolazione locale quanto gli ospiti. mercatini delle montagne del Südtirol richiamano sempre migliaia di visitatori.Il Paisc da Nadé di San Cassiano sarà aperto quest’anno tutti i giorni(h.16-19) ed è uno degli eventi principali della proposta turistica locale: dopo una giornata sulle piste dell'Alta Badia , infatti, i turisti possono scegliere di visitare anche il vicino Marcé da Nadé, il suggestivo mercatino di Natale di Corvara Paisc da NadéSan Cassiano (Bolzano).dal 2 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022.dalle 16 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale ingresso gratuito.in auto si raggiunge San Cassiano tramite l’autostrada A27 fino all’uscita di Belluno. Da qui si prosegue sulla SS51 per Cortina d’Ampezzo, superando il Passo Falzarego e Valparola per poi seguire le indicazioni fino alla meta. In alternativa, con la A22 si esce a Bressanone/Val Pusteria e si preosegue sulla SS49/E66 e poi sulla SS244.Per chi sceglie il treno, le stazioni ferroviarie più vicine se comode sono quelle di Brunico Cortesia foto: © Alex Moling / www.suedtirol.info