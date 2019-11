I mercatini di Natale a Padova

Mercatini di Natale a Padova

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

tornano ad allietaree i padovani anche quest'anno, con tante iniziative.Ci sarà ad esempio ilin Piazza degli Eremitani,, con mercatini, giostre e spettacoli, oltre alla Fabbrica di Babbo Natale.Tra un bicchiere di vin brulè e una tazza di cioccolata calda, papà e mamme possono rilassarsi passeggiando tra gli espositori del mercatino mentre i loro piccoli si divertono, magari anche gustando qualche dolce.Sabato 30 novembre è il momento dell'davanti a Palazzo Moroni, appuntamento al quale sarà presente anche lo chef stellato Carlo Cracco.Nelle piazze e nelle vie del centro storicotorna anche lacon i suoiin cui si possoni trovare oggetti di ogni tipo: le bancarelle saranno installate in Piazza Duomo, Piazza dei Frutti, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, via Cesare Battisti, via Marsilio da Padova, via Oberdan, via Risorgimento e via Santa Lucia.Il 1° dicembre Piazza Capitanato si trasforma per ospitare pittori, scultori e fotografi che espongono le proprie opere all'aperto in occasione della mostra mercato d'arte(ore 9-19), evento che si ripete il 15 dicembre in via Cavour e via Emanuele Filiberto.Ancora in Piazza Capitanato, dal 6 dicembre al 6 gennaio è il turno del, con mercatini dedicati e artisti di strada con musica dal vivo.Sempre in tema di acquisti natalizi, dal 2 al 20 dicembre (ore 9-13 e 13:30-17) la sede Confartigianato di Piazza de Gasperi ospiterà undove le aziende della provincia di Padova propongono prodotti di gastronomia, da forno e di pasticceria, birre artigianali e vini.Dal 28 novembre al 15 dicembre (tutti i giorni dalle 9 alle 20) insarà allestito un villaggio invernale con le tipiche casette natalizie in cui degustare e acquistare specialità regionali.Il ricco programma natalizio di Natale a Padova offre eventi e inziative per tutti i gusti: ci sarà una mostra dei presepi, i concerti di Natale, ma tra gli appuntamenti più attesi segnaliamo in particolare la serata gratuita condel, che farà ballare ilper la festa di Capodanno dalle 21 alle 2: di notte con il concerto e djset, intervallato dallo spettacolo dei fuochi d'artificio.Natale a Padovacentro storico di Padova (Veneto).dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.ingresso gratuito.maggiori informazioni e programma dettagliato sulla pagina ufficiale in aereo si possono sfruttare gli aeroporti di Venezia (a circa 60 chilometri di distanza) e di Verona (a circa 90 chilometri di distanza).Per arrivare a Padova in auto, si può prendere l'Autostrada A4 Venezia - Milano, uscendo a Padova Ovest, o l'autostrada A13 Padova - Bologna, uscendo a Padova Est.Molti parcheggi, in occasione della manifestazione, saranno gratuiti. Si possono sfruttare, comunque, il Park Guizza, in corrispondenza del capolinea sud del tram, e il Park Pontevigodarzere, in corrispondenza del capolinea nord del tram.