I mercatini di Natale a Bergheim in Alsazia

Terra di storie, di racconti e leggende, di streghe e cavalieri. La scelta di trascorrere le vostre prossime vacanze a Bergheim vi darà la possibilità di scoprire, nel cuore dei grandi vigneti d'Alsazia, una parte importante della storia di Francia Posizionato fra l'Alta e la Bassa Alsazia , l'incantevolerappresenta il punto di riferimento ideale per godere del soggiorno insieme alla vostra famiglia. Situata sulla strada dei vini, stretta fra le importanti città di Colmar e Sélestat, la località si offre quale punto di partenza per un incredibile viaggio nel tempo.Le case dall', generosamente adornate da fiori, le mura medievali quasi intatte, i panorami mozzafiato sui vigneti collinari e l'imponente, sembrano uscire dalle pagine di un romanzo storico. Gli appassionati di storia e leggende non potranno che restarne meravigliati. Bergheim infatti dispone di un ricco patrimonio storico accumulato dalle sue origini, in epoca medievale, fino al secolo scorso, durante la seconda guerra mondiale.Qui si svolge un caratteristicoin programma, è uno degli appuntamenti da non perdere in Alsazia in vista dell'arrivo delle festività natalizie. Un'atmosfera a dir poco suggestiva avvolge l'evento, nel cuore della città fortificata, ovviamente: tra bancarelle con manufatti in vendita, strade illuminate e addobbi natalizie, è magica e incantevole l'opportunità di scoprire questo angolo di Francia, con proposte destinate a soddisfare i gusti di grandi e piccini.Anche se per pochi giorni, si tratta di una kermesse importante tra i mercatini di Natale in Alsazia Tra gli appuntamenti più interessanti di questa manifestazione c'è, senza dubbio, la, con più di 80 presepi artigianali realizzati a mano che rappresentano la Natività: delle vere e proprie opere d'arte, spesso realizzate con mais, tappi, rami o altri materiali - per così dire - di riciclo.Mercatino di Natale di Bergheim - Marché de Noël de Bergheimin Place du Dr Walter, Bergheim (Francia).dal 7 al 9 dicembre 2018.venerdì 7 dicembre dalle 16 alle 21; sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 10 alle 20 (nessun orario per la mostra dei presepi tra le vie della città).per arrivare in auto dall'Italia, si prende l'Autostrada A8 fino alla diramazione con l'Autostrada A9, non lontano dal confine con la Svizzera; per arrivare in Francia si prosegue con la E35 e con la A35, seguendo prima le indicazioni per Mulhouse e poi quelle per Bergheim. Non mancano i parcheggi, fuori dalle mura.