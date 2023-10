I mercatini di Natale di Ortisei in Val Gardena

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Se già normalmente(provincia di) è famosa per i suoi scenari incantevoli e le vacanze a tutto relax immerse nel verde, la cittadina più importante dellanellesi immerge nella luccicante magia del. Nasce così, che quest'anno torna(vedi calendario delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Per l'occasione Ortisei si trasforma in un vero paese delle fiabe, con un mercatino che è un piccolo gioiello.realizzate da artigiani del luogo nelleespongono infatti ogni tipo di prodotto unico nel suo genere: dalle bambole alle sculture in legno per presepi realizzate rigorosamente a mano, dalle ghirlande natalizie alle lanterne, passando per le candele in cera e altri addobbi in feltro. Tutto ciò, mentre in sottofondo, i bambini per una volta possono mangiare tutti i dolci che vogliono (torte fatte in casa, dolcetti tipici, pan di zenzero) e gli adulti si gustano un buon vin brulè.Non è comunque finita qui: ogni giorno in piazza Stetteneck si apre una. Sempre quotidianamente si può partecipare ai laboratori per imparare a realizzare piatti ladini o oggetti dell'artigianato tipico, mentre si assiste allo spettacolo dei cori o si ascoltano i corni di montagna. Ancora inc'è una cassetta postale speciale, destinata a, dove i bambini possono imbucare le loro letterine.Non resta che provare la magia di Ortisei e del Natale tradizionale in Trentino-Alto Adige, magari unendo una passeggiata ai mercatini con una giornata sulla neve del localeIl Paese di Natalecentro storico di Ortisei (Bolzano).dall'1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.Commerciantidall'1 al 23 dicembre - venerdì, sabato e domenica ore 11-19.Orari di apertura speciali:24 dicembre ore 11-16.25 dicembre chiuso.Dal 26 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni ore 15-19.Casette gastronomiche:Dall'1 al 23 dicembre - dal lunedì al giovedì ore 15-20.Venerdì, sabato e domenica ore 11-20.Orari di apertura speciali:24-25 dicembre ore 11-20.Dal 26 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni ore 11-20.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale dall’autostrada del Brennero (A22) prendere l'uscita “Chiusa – Val Gardena”. Seguendo la segnaletica stradale, in circa 20 minuti si raggiunge Ortisei.