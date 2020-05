L'arcipelago delle Isole Pelagie: la perla della Sicilia

Lesono un gruppo di tre isole (Lampedusa, Linosa e Lampione) del Mediterraneo situate tra lae l', anche se molto più vicine a quest'ultima.L'arcipelago, infatti, si trova a circa 200 km al largo della costa meridionale della Sicilia e a circa 130 km dalla costa della; proprio la vicinanza con il continente africano ha fatto sì che spesso si parlasse della più grande di queste isole non solo per la sua bellezza; Lampedusa è infatti da anni oggetto dell'emergenza emergenza umanitaria dei migranti che, oltre ai risvolti sociali, ha spesso messo a rischio anche la stagione turistica.L'integrità di questanon è tuttavia in discussione:è la più importante e la più visitata delle Pelagie, un'isola capace ancora oggi di offrire scenari naturalistici selvaggi dove scoprire splendide spiagge di sabbia bianca e spettacolari calette rocciose bagnate da un mare di rara bellezza.L'isola è una delle località turistiche più interessanti anche per gli amanti delle vacanze last minute, visto che le strutture a disposizione dei viaggiatori si distinguono per un buon rapporto qualità prezzo. A Lampedusa si possono trovare diverse soluzioni per il soggiorno: a chi cerca qualcosa di più economico conviene affittare un appartamento, mentre chi non vuole rinunciare ai servizi e alle comodità di una struttura turistica può scegliere un hotel con vista panoramica sul mare.È impagabile trascorrere una giornata sulle sue spiagge: tra le più famose ci sono la splendidaL’isola è rinomata anche perché ogni anno, tra maggio e agosto, le tartarughe Caretta-Caretta arrivano qui a deporre le uova e i fortunati visitatori possono avere la possibilità di assistere allo spettacolo avendo cura di non disturbare gli animali.Per approfondimenti rimandiamo al nostro articolo sulleL’, dal canto suo, è frequentata soprattutto dagli appassionati divisto che i fondali sono tra le maggiori attrazioni dell’isola per via della grande varietà di flora e fauna marina che è possibile ammirare. Ulteriori informazioni si possono trovare nel nostro articolo dedicato alleL’è la più piccola delle isole, è disabitata e anche qui l'attrazione principale per i visitatori sono le immersioni. Da Lampedusa, infatti, partono ogni giorno escursioni diving guidate da esperti che portano nei migliori siti dell'arcipelago permettendo anche ai meno esperti di ammirare uno dei tratti marini più belli del Mediterraneo.Per, e in particolare Lampedusa, si può prendere il traghetto da Agrigento.