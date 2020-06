Le spiagge più belle di Lampedusa

Cala Pulcino, una delle spiagge riparate

Cala Galera, tra le spiagge nascoste

Spiaggia dei Conigli, la più bella del mondo

La spiaggia dei nudisti

Cala Pisana e le sua acque tranquille

Cala Francese, ideale per lo snorkeling

Spiaggia di Portu ‘Ntoni, libera e attrezzata per famiglie

Spiaggia delle Guitgia, ideale per bambini

Cala Greca, la spiaggia appartata

Cala Croce perfetta per le famiglie

Cala Madonna, spiaggia a misura dei bambini

è quell’isola di confine così bella, perfetta e particolare che sembra quasi non appartenere alla Terra, quanto piuttosto essere una sorta di. Incastonata magicamente tra cielo e mare, geologicamente di appartenenza africana, ma italianissima,è l’ultimo, magnifico baluardo del Bel Paese. La sua solitudine sarebbe perfetta anche per i naturisti, ma qui è difficile trovare spiagge per nudisti, se si esclude un sito dedicato.Eccellente per vacanze di sole e di, relax e coccole gastronomiche, quest’isola di origine vulcanica appartiene all’arcipelago delle Pelagie , e ne è la terra emersa più estesa.In molti hanno tentato di stilare una classifica delle(tra le quali spicca sicuramente la spiaggia dei Conigli, una dellee pluripremiata a livello mondiale), ma in realtà ogni lembo di sabbia, roccia, o un mix di entrambe ha un fascino e una bellezza a sé stante, senza tempo, che mozza il fiato.Con la sua natura selvaggia, le riserve naturali, i borghi marinari arroccati e le location pittoresche che l’hanno resa il buen retiro di personaggi famosi (uno su tutti, Domenico Modugno), Lampedusa è la destinazione da scegliere per unaA sud dell’isola, in una zona praticamente deserta, si trova questa piccola, affascinante(anche piuttosto aguzzi, quindi non dimenticate le scarpine per entrare nel mare!) e sabbia bianca, qua e là.Non molto distante dalla “cugina” più famosa, la Spiaggia dei Conigli, è baciata da un mare cristallino e pulitissimo, di color turchese, e nei suoi pressi si trovano diverse grotte e anfratti ideali per esploratori del mare con pinne e boccaglio. Non sono presenti né servizi, né punti ristoro ed è indispensabile, per godere appieno del luogo, portare con sé almeno un morbido tappetino. La magia, comunque, è fatta dalla natura incontaminata e dal panorama mozzafiato. Unico!: spesso è riparata dal vento e molte specie di pesci nuotano praticamente a due passi dalla riva.: molto meglio raggiungerla via mare, perché il percorso pedonale si snoda all’interno di una riserva naturale ed è poco agevole, oltre che piuttosto lungo.Tra le calette meridionali più belle dell’isola sicuramente c’è Cala Galera. Paradiso di sub e amanti dello snorkeling, la caletta è incredibilmente poco affollata anche nei mesi estivi e regala, quindi, giornate all’insegna del relax., Cala Galera è situata anch’essa nei pressi della Spiaggia dei Conigli e può essere considerata, a pieno titolo, un paradiso incontaminato meraviglioso. I fondali sono bassi e sabbiosi, mentre la spiaggia è caratterizzata da sabbia e roccia. Non ci sono servizi né punti ristoro e, quindi, è necessario portare con sé tutto l’occorrente. Poco adatta alle famiglie con bambini piccoli.: nei suoi pressi si trova la stupendache, con le sue acque trasparenti e limpidissime, assomiglia ad una piscina naturale.: difficile da trovare via terra, l’ideale è raggiungerla via mare.Sempre nei primissimi posti delle graduatorie stilate da TripAdvisor, quest’anno prima in assoluto, la spiaggia dei Conigli è semplicemente stupenda, senza se e senza ma.Situata a breve distanza dal centro città, la sabbia è così bianca, ma anche con, che nulla ha da invidiare ai lidi caraibici. Stesso discorso per il mare, cristallino, puro e così trasparente che pare una piscina gigante.A breve distanza si trova una bellissima e storica villa, ex dimora diche l’aveva eletta a suo buen retiro di pace e relax. Raggiungerla non è particolarmente agevole (si tratta di una camminata ripida sia in andata che al ritorno), ma la fatica sarà comunque più che ripagata dalla bellezza del luogo. Essendo parte di una riserva naturale, non sono presenti servizi di alcun tipo sulla spiaggia. C’è però un piccolo chiosco all’imbocco della stradina che conduce alla spiaggia che vende sia bevande che snack, oltre a noleggiare ombrelloni.: è qui che le tartarughe marine Caretta Caretta depongono le uova, ed è la dimora del gabbiano reale e di molti uccelli migratori.: meglio arrivarci in scooter o con i mezzi pubblici, così da non dover “litigare" per trovare parcheggio. Alla Spiaggia dei Conigli si arriva percorrendo la strada che conduce a Capo Ponente. Una volta arrivati in loco, parcheggiare l’auto e proseguire a piedi lungo il sentiero segnalato.In un’area appartata e discosta rispetto alla spiaggia frequentata dai turisti, chiamata scogliera di “”, si trova anche una piccola porzione dedicata a chi desidera praticare naturismo.Posta sul litorale est dell’isola, questa cala è vicina al centro abitato e, dunque, molto frequentata, anche dalla popolazione locale., quindi spesso super-affollata, ma il pezzo forte di Cala Pisana è, in realtà, l’ampia banchina di marmo dalla quale i giovani adorano tuffarsi nelle acque turchesi e cristalline. Nonostante le dimensioni ridotte, è possibile godere di servizi come il noleggio sdraio/ombrelloni e punto ristoro per pranzi veloci. Riparata da venti e correnti, la caletta è scelta anche per i suoi fondali variopinti, abitati da diverse specie di pesci.: è una piccola insenatura affascinante.: la caletta di trova in Contrada Cala Pisana.Mix di sabbia e scogli, questa spiaggia si trova nei pressi del porto vecchio ed è molto apprezzata dagli appassionati di snorkeling che, qui, hanno l’opportunità di esplorare anfratti rocciosi e ammirare molte specie di pesci e molluschi.Mai particolarmente affollata,, è dotata di servizio spiaggia e punto ristoro ed è l’ideale per chi vuole trascorrere una giornata di sole, mare e relax assoluto.: il mare raggiunge tonalità di azzurro e verde interessanti.: la caletta si trova su Contrada Cala Francese, lungo la via che conduce all’aeroporto dell’isola.Anche questa caletta non è particolarmente ampia, ma il suo punto di forza è il non essere mai eccessivamente affollata, anche in alta stagione.Suddivisa tra area libera e stabilimento balneare, la sabbia bianca e fine e il mare turchese, dai fondali bassi, la rendono una delle scelte preferite dalle famiglie con bimbi. Oltre al noleggio lettini/ombrelloni, sulla spiaggiache prepara succulenti piatti a base di pescato freschissimo, oltre a cocktail energetici, centrifugati e mille altre leccornie. Il parcheggio, infine, è possibile lungo la strada antistante la spiaggia.: un aperitivo qui, al tramonto, è da segnare in agenda.: la spiaggia di Portu ‘Ntoni si trova su Contrada Cala Croce, raggiungibile percorrendo la Strada di Ponente.Vicinissima al centro, seconda per grandezza, questa spiaggia è una delle più frequentate di Lampedusa.Caratterizzata da sabbia fine e dorata e dal mare turchese e pulito,e, per questo, ideali per bimbi anche molto piccoli. Con diversi stabilimenti balneari e, nelle sue vicinanze, ristoranti, bar, punti ristoro e un comodo parcheggio, la spiaggia della Guitgia è forse quella meglio organizzata di tutta l’isola. Grazie all’ampia varietà di pesci colorati, infine, questo lido attrae anche gli appassionati di snorkeling e i sub.: ha fatto da cornice, per anni, al Festival O’scià di musica leggera, ideato da Claudio Baglioni.: alla spiaggia si arriva comodamente a piedi, con una passeggiata dal centro città verso il lido. In alternativa, in auto, prendere il Lungomare Porto Nuovo, continuare su Via Alessandro Volta, quindi dopo 350 metri svoltare a destra su Via Punta Favaloro. 180 metri circa dopo svoltare a sinistra su Via Lido Azzurro e parcheggiare la macchina.: nei pressi della spiaggia, in una zona discosta e “riservata”, si trova una porzione frequentata dai nudisti.Non famosa, poco frequentata, semplicemente affascinante e romantica, Cala Greca è piccola (tanto da essere chiamata anche Cala Stretta), ma ricca di meraviglie da ammirare.Sabbiosa e accarezzata dal mare cristallino e pulito, questa caletta si trova a ridosso del centro abitato e può, quindi, essere raggiunta anche a piedi. Ad incorniciarla,e la tipica vegetazione dell’isola. È una scelta quasi obbligata per chi preferisce la tranquillità e i luoghi poco affollati ed è consigliata anche alle famiglie con bambini perché, seppur non abbia alcun tipo di servizio in loco, ci si può comodamente appoggiare ai campeggi e alle spiagge vicine.: la sabbia è di un bianco quasi abbagliante.: percorrere la strada che porta a Capo Ponente. Superare il santuario di Maria Santissima di Porto Salvo, imboccare la salita che conduce ad un rettilineo e, dopo circa 200 metri, attraversare il Camping La Roccia. La spiaggia si trova alla fine della strada. Parcheggiare l’auto negli spazi dedicati.Non molto estesa, ma vicina al centro abitato, Cala Croce si trova poco oltre la spiaggia della Guitgia., riparata dai venti, questa caletta è davvero imperdibile grazie anche ai fondali bassi, particolarmente adatti a bambini. Ben attrezzata, con uno stabilimento balneare, vi si trovano anche locali, ristoranti e altri esercizi commerciali utili. Nelle sue immediate vicinanze, poi, si trova anche un comodo e ampio parcheggio libero.: gli aperitivi in spiaggia al tramonto sono un must da non perdere.: Cala Croce si trova lungo la Strada di Ponente.Libera, ma anche attrezzata, abbastanza ampia, ma non enorme (ecco perché è altamente consigliato arrivarci al mattino presto), Cala Madonna si trova sulla costa sud dell’isola nei pressi di Cala Croce.Bagnata da acque dai colori meravigliosi e scintillanti,ed è racchiusa in un caratteristico canneto. Grazie a servizi come chiosco, punto ristoro e noleggio lettini/ombrelloni, questa spiaggia è indicata per le famiglie, anche con bimbi piuttosto piccoli. Piace anche, infine, agli amanti dello snorkeling, grazie alla varietà di pesci e flora sottomarini e al suo fondale variopinto. Vicino a Cala Madonna, inoltre, si trova un comodo e ampio parcheggio libero e, lungo la strada, ci sono diversi ristorantini tipici tutti da provare.: i piatti tipici qui si assaporano anche come spezza-fame, in mono porzioni gustosissime.: superare Cala Croce e, dopo 200 metri circa, svoltare a destra seguendo l’indicazione che conduce alla cala.