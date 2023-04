Sagra dei Portoni: a giugno a Fraveggio-Vezzano, Trentino

Informazioni utili e date della sagra e della corsa

Immergersi per quattro giorni nello splendido scenario della Valle dei Laghi, tra specchi d’acqua di rara bellezza per la cornice naturalistica e piccoli borghi antichi, per riscoprire ritmi e antiche tradizioni e correre in libertà immersi nella quiete della natura. Dopo tre anni di sosta per la pandemia, finalmenteil centro storico del piccolo borgo di(frazione di, provincia di Trento), che si affaccia a balcone sul lago di Santa Massenza, torna a essere teatro di un duplice evento: lacon iniziative enogastronomiche, mostre, spettacoli e, corsa a tappe - gara nazionale FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera).Si comincia il venerdì con l’apertura ufficiale della sagra. Per tre giorni saranno protagonisti gli abitanti del borgo e il fascino delle loro case, cantine e stalle che si apriranno a tutti per narrare di un tempo lontano. Volti di giovani e anziani, frammenti e aneddoti che racconteranno del territorio più di mille presentazioni.Diversi gli eventi in programma tutti i giorni: dai giochi, i laboratori, le pareti d’arrampicata e le passeggiate con gli asini per i bambini alle mostre e i balli serali per i grandi. Vengono allestiti diversi stand gastronomici e di attività artistiche e artigianali, non mancheranno rappresentazioni e spettacoli, tanta musica per animare le serate e la tradizionale “Corsa coi serci”, disfida tra le quattro contrade di Fraveggio.Per quanto riguarda la corsa a tappe "", al momento conosciamo solo le date della corsa a tappe (2-3-4 giugno), ma non sono ancora stati resi noti i dettagli del percorso. Aggiorneremo l'articolo non appena saranno disponibili maggiori informazioni.L’evento è organizzato dal Gruppo Sportivo Fraveggio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Vezzano.Sagra dei Portoni - Tourlaghi, corsa a tappe nella Valle dei Laghi.Fraveggio, frazione di Vezzano (Trento).dal 2 al 4 giugno 2023.tutte le informazioni sulla pagina del GS Fraveggio