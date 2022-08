La Giostra dei Castelli a Pordenone

Storia

Laè uno degli eventi più sentiti nella città friulana. Puntualmente il terzo fine settimana di settembre - quest'anno il- si celebra questo momento in cui storia e folclore si fondono per dare vita a una delleLa Giostra dei Castelli nasce per ricordare l’nel pordenonese, avvenuta alla fine di settembre del 1499. Si narra di un’orda sterminata di turchi che occupò e mise a ferro e fuoco i territori limitrofi di Pordenone. Gli invasori si asserragliarono in Comina così sicuri della loro superiorità, che la notte non misero neppure una sentinella di guardia.In un contesto di distruzione e terrore dilagante risplende l'iniziativa di un gruppo di valorosiche, armati fino ai denti, la notte del 30 settembre, irruppero a cavallo nell’accampamento nemico, urlando rabbiosamente e mettendo tutto a soqquadro. L'incursione così irruenta e fulminea costò molte perdite tra i turchi e li portò ingenuamente a credere che quelle furie vendicatrici fossero solo le prime schiere di più ingenti truppe veneziane in arrivo e rimasero impauriti a tal punto che batterono subito in ritirata.Oggi la Giostra dei Castelli, ormai giunta alla 36° edizione, è la rievocazione di quelcompiuto da un gruppo di uomini. All'evento partecipano centinaia di figuranti, impegnati a ricreare scene dinello storico quartiere di Torre con bivacchi, animazioni, mercatini e spettacoli all’aperto nella suggestiva cornice del Castello e della Villa Romana di Torre di Pordenone.Per vincere la Giostra dei Castelli, i cavalieri devono superare degli ostacoli che rende loro impervia la strada che conduce al centro del campo di gara, dove colpiscono la sagoma del turco. La manifestazione si conclude con l’assegnazione dell’ambitocavalleresco al vincitore.Giostra dei Castelliquartiere Torre, Pordenone.17-18 settembre 2022.rievocazione storica.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.