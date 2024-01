Il Carnevale di Pordenone

Informazioni, date e orari del Carnevale di Pordenone

Iltornacon la tradizionale(quest’anno sono 11) e dei gruppi (sono 3) provenienti da tutta la regione e anche dal vicino Veneto, per un totale di 800 figuranti. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di, vede sfilare nelle strade del centro storico strutture davvero enormi: basti pensare che una di queste è lunga 23 metri e alta quasi 10.Per l'occasione i carri percorrono Viale Martelli (allestimento dei carri), la bretella che da via Dante porta in viale Martelli (ex bagni pubblici), Via Cossetti, Piazza Risorgimento, Via Trento, Piazzale Ellero dei Mille fino a giungere in Piazza XX Settembre, dove si trova il palco.tocca invece allain Piazza XX Settembre (ore 14:30) con animazioni, maschere, palloncini, gonfiabili, giochi e laboratori, musica, divertimento, stelle filanti, coriandoli, i crostoli e l’immancabile cioccolata calda. Segnaliamo che in caso di maltempo la festa si svolgerà alla Polisportiva “Armando Lupieri” a Villanova (via Pirandello n°33).centro storico di Pordenone.3 e 13 febbraio 2024.ingresso gratuito.Sabato 3 febbraio sfilata dei carri e delle maschere, partenza da Viale Martelli alle ore 14:30.Martedì 13 febbraio Carnevale dei bambini in Piazza XX Settembre dalle ore 14:30.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune e sul sito della Pro Loco Pordenone si raggiunge con l’autostrada A28.La stazione dei treni si trova a breve distanza dal centro storico.