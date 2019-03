La fiera di Ortogiardino a Pordenone

Informazioni utili, date e orari per visitare Orto Giardino

Calendario delle aperture

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Alle spalle quarant’anni di tradizione, oltre 65 mila visitatori e 300 espositori su un’area di circa 35 mila mq: parliamo di, mostra dedicata l’ortoflorovivaismo e all’architettura del paesaggio che apre i battenti aNegli spazi della Fiera i visitatori resteranno incantati dai grandi allestimenti a giardino e i tanti consigli per gli arredi e decori dei terrazzi e pareti vegetali; in mostra tanti produttori e rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto, sementi e bulbi e attrezzature.Ad arricchire il programma molti eventi collaterali ad iniziare da, fiore all’occhiello di Orto Giardino, dedicata all’esposizione di oltre 150 tipologie di orchidee, e poi cactacee, tillandsie, bonsai, tetradenia riparia e aspidistre. A rendere speciale Pordenone Orchidea, l’assegnazione degli, riconoscimento a persone che si sono distinti nella cura e nella documentazione di questa specie floreale. Evento nell’evento, Pordenone Orchidea prevede un intenso programma di incontri, conferenze e lezioni con esperti del settore.All’interno di Ortogiardino ilè poi tutto dedicato alla, ilpropone ilcon i prodotti a km 0 selezionati tra i coltivatori della provincia, mentre alè possibile vedere in anteprime lein fatto dicon la mostra mercato di arredi e decori per giardini e terrazzi di artigiani e piccole aziende.Altro evento atteso all’interno di Ortogiardino è il famoso, che sotto la direzione artistica dell’Architetto Giovanna Bellotto, riunisce le migliori idee nella progettazione di piccoli giardini su un tema che varia ogni anno, per l’edizione 2019 il fil rouge è NONvuoti – GREY TO GREEN. 12 i migliori giardini selezionati e premiati da una Commissione composta da progettisti, agronomi, giornalisti e rappresentanti di AIAPP, Associazione italiana di professionisti attivi nel campo della paesaggistica.: Ortogiardino: Fiera, viale Treviso 1, Pordenone: dal 2 al 10 marzo 2019: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30: intero 8 euro, ridotto 6 euro, gratuito per i ragazzi fino a 13 anni (l’8 marzo le donne entrano con biglietto ridotto): mostra florovivaistica: sul sito ufficiale della manifestazione: Pordenone Fiere dista circa 200 metri dall’uscita Pordenone dell’A28, collegata alla A4 Venezia-Trieste e alla A27.Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia