Borgo diVino in Tour ad Altomonte

Ad Altomonte (provincia di Cosenza ) arriva nel weekend della nona tappa del Borgo diVino in Tour 2024 , la rassegna dedicata alle eccellenze del buon bere, che da aprile a novembre tocca 20 tra i più bei borghi di tutto il nostro Paese. L’evento, organizzato da Valica ed Ecce Italia e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino, permette ai visitatori di degustare decine di etichette provenienti dalle migliori cantine nazionali e del territorio, tra cui vini tipici locali comee molti altri.Per chi non lo conoscesse, Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: turisti, amatori, appassionati e intenditori possono provare una selezione di vini di qualità acquistando undel costo diche comprende 8 assaggi.Ma non è tutto: c’è anche la possibilità di scoprire un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.Nell’ambito della manifestazione, inoltre, sabato 29 giugno alle ore 18:30 si tiene laCalabria in Rosa, dove alcune donne alla guida di aziende vitivinicole calabresi raccontano la propria storia, il loro vino e il territorio nel quale lo producono. Per partecipare ci si può prenotare gratuitamente inviando un’email a info@borgodivino.it.In occasione della kermesse viene allestita un’area gastronomica nella quale gli ospiti possono provare i migliori piatti tipici locali e altre prelibatezze come accompagnamento alle degustazioni enologiche.Uno spazio sarà riservato alla promozione delle tipicità dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa è realizzata in sinergia con il MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il progetto a cura dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori associati.: per degustare i vini si può acquistare online (oppure direttamente sul posto nei giorni dell’evento) un voucher al costo di 18 euro, il quale dà diritto a 8 assaggi a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Per il calice di degustazione è richiesta una cauzione di 2 € che verrà restituita al termine del percorso.Info e acquisto online: borgodivino.it/altomonte : Borgo diVino si svolge in Piazza Castello, nel centro storico di Altomonte (CS).• Venerdì 28 giugno 2024 dalle ore 18 alle 24.• Sabato 29 giugno 2024 dalle ore 18 alle 24.• Domenica 30 giugno 2024 dalle ore 18 alle 24.: Altomonte si raggiunge in auto dall’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria grazie all'omonimo svincolo. Salendo dalle coste si percorrono le Statali 106 e raccordo 534 (da Sibari) dallo Ionio e le Statali 105 (da Belvedere M.mo) e la Statale 283 (da Guardia Piemontese) dal Tirreno.Per chi si muove con i mezzi pubblici, esistono numerose corse di autobus che ogni giorno partono da Cosenza.• Egna / Neumarkt (Trentino-Alto Adige): 27-28 aprile 2024• Bard (Valle d'Aosta): 3-4-5 maggio 2024• Neive (Piemonte): 10-11-12 maggio 2024• San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 17-18-19 maggio 2024• Città Sant’Angelo (Abruzzo): 31 maggio-1-2 giugno 2024• Valvasone Arzene (Friuli-Venezia Giulia): 7-8-9 giugno 2024• Celle Ligure (Liguria): 14-15-16 giugno 2024• Montaione (Toscana): 21-22-23 giugno 2024• Altomonte (Calabria): 28-29-30 giugno 2024• Cisternino (Puglia): 5-6-7 luglio 2024• Vietri sul Mare, Albori (Campania): 12-13-14 luglio 2024• Grottammare (Marche): 19-20-21 luglio 2024• Lovere (Lombardia): 26-27-28 luglio 2024• Oratino (Molise): 30-31 agosto-1 settembre 2024• Nemi (Lazio): 13-14-15 settembre 2024• Brisighella (Emilia-Romagna): 4-5-6 ottobre 2024• Spello (Umbria): 11-12-13 ottobre 2024• Tempio Pausania (Sardegna): 18-19-20 ottobre 2024• Erice (Sicilia): 25-26-27 ottobre 2024• Venosa (Basilicata): 1-2-3 novembre 2024.Per maggiori informazioni: sito ufficiale di Borgo diVino