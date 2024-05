Monopolele, il festival dell'ukulele a Monopoli

Informazioni utili per partecipare al festival dell’ukulele

Per il terzo anno consecutivo Monopoli si trasforma in, in occasione del più grande festival di ukulele d’Italia., infatti, 40 artisti internazionali sio danno appuntamento in sette diverse location della cittadina pugliese per. Sono quattro giorni completamente dedicati alla musica con performance live, concerti, jam session, workshop e street parade, rigorosamente gratuiti, che coinvolgono artisti italiani e internazionali, residenti e turisti.Per chi non lo sapesse, l'ukulele è uno strumento a corda di origini portoghesi, molto popolare alle Isole Hawaii . Ha l’aspetto di una piccola chitarra ed è formato generalmente da quattro corde di nylon. Il tono e il volume dello strumento variano a seconda delle dimensioni e della costruzione.Tra gli appuntamenti più significativi segnaliamo il concerto di, un duo straordinario e rappresentativo del folk americano, due musiciste pluripremiate e già vincitrici del Grammy Award (sabato 1 giugno, Piazza Palmieri). C’è anche il, gruppo musicale georgiano composto da tre ragazze che eseguono canti polifonici accompagnate dal panduri: la loro esibizione è in programma domenica 2 giugno in Piazza Palmieri.Divertentissimo è l', una festa in spiaggia con tanti musicisti diversi (giovedì 30 maggio, Porto Rosso), mentre il concerto del, la prima e più importante orchestra italiana di ukulele, in agenda venerdì 31 maggio in Piazza Palmieri.Tra i molti eventi troviamo anche, un progetto che vede protagonisti un ukulele e un organetto, strumenti che fanno parte di due tradizioni popolari molto distanti tra loro (hawaiana la prima ed europea la seconda), messi insieme per creare qualcosa di nuovo. Alla musica, si accompagnano balli semplici, usati come strumenti di aggregazione e inclusione grazie al progetto(2 giugno, chiesa di San Pietro). Quest'anno il festival si apre ad altri strumenti cordofoni come il guembri africano, l'ukulele tahitiano e il panduri georgiano.Durante la kermesse viene coinvolta tutta la città: il quartier generale della manifestazione è(aperto per l’occasione dalle ore 10 alle 20 ogni giorno), dove si possono trovare le informazioni sul festival,e fare una donazione. Inoltre, nel cortile ci sarà un’esibizione di ukulele antichi e nuovi, e sempre a Palazzo si svolgonodello strumento(sabato e domenica, ore 11). Più in generale, invece, isono Piazza Palmieri,la Chiesa di San Pietro, il Teatro Radar e il Porto Vecchio, ma concerti e jam session prendono vita anche nei locali, come il ristorante La Perla Nera, il Caffé Mezzopieno e la spiaggia Porto Rosso.: Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest: Monopoli (Bari).: dal 30 maggio al 2 giugno 2024.: ingresso gratuito.Solo i workshop sono a pagamento: si può prenotare un posto sul sito del festival oppure a Palazzo Palmieri e pagare in contanti o con carta di credito. Ogni workshop costa 10 euro, ma si può anche assistere senza uno strumento al costo di 5 euro.: la line up e il programma completo di tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: la stazione ferroviaria è collegata a Bari Centrale con corse ogni mezz'ora. La stazione dista 15 minuti a piedi dai luoghi del festival.Per chi arriva in autostrada fino a Bari , si raggiunge Monopoli procedendo per 40 minuti sulla superstrada.