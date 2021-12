La Sacra Rappresentazione dei Magi a Monopoli

Informazioni, date e orari per assistere alla rappresentazione

Anche in questo inverno 2021/2022 non poteva mancare a, cittadina della provincia di, la, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che è giunto ormai alla 70° edizione.L’evento si svolge in contrada Antonelli nelle giornate delpresso lo storico, una location perfetta per ospitare uno spettacolo teatrale veramente unico nel suo genere, volto a rappresentare visivamente i fatti evangelici inerenti il percorso che ha portato oltre 2000 anni fa alla nascita di Gesù.Attori in carne e ossa ripercorrono la lunga parabola concernente l’Annunciazione a Maria, la nascita del Divin Bambino nell’anonima piccola stalla die, infine, l’arrivo e relativa, cui è in verità dedicata la ricorrenza dell’Epifania, Befane a parte.La manifestazione, resa ulteriormente piacevole dalla distribuzione di, è un’eccellenza non soltanto territoriale, ma nazionale.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiSacra Rappresentazione dei MagiSantuario Maria Regina, C.da Antonelli, Monopoli (Bari).2-6-9 gennaio 2022.dalle ore 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.ingresso libero.in auto si arriva percorrendo l’Autostrada A14 Bologna – Ancona – Bari, uscita Bari Nord, direzione Brindisi – Lecce.La stazione è posta sulla linea ferroviaria Adriatica.L’aeroporto più vicino è quello di Bari, che dista appena 45 km dalla località.