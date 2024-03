La Festa dei Falò a Monopoli

Informazioni utili, data e orari della Festa dei Falò

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna” a Monopoli in occasione della Festa di San Giuseppe. È un appuntamento serale che vuole mantenere viva la tradizione e che propone musica popolare, giochi e laboratori per bambini, zeppole e divertimento.Da sempre Monopoli celebra ilcon l’accensione di cataste di legna, secondo un antichissimo rito di origine pagana che simboleggia l’anno e le cose vecchie che vengono bruciate per fare spazio al nuovo. Con l’arrivo del Cristianesimo, questo passaggio alla nuova stagione è stato assorbito dalla ricorrenza di(sul calendario il 19 marzo).Per l’occasione le famiglie del borgo fin dai tempi remoti ogni anno si ritrovavano attorno a un piccolo fuoco acceso nelle piazze, nei chiassi o nei vicoli per condividere un momento di festa tra canti e balli popolari, accompagnati dal profumo dei ceci arrostiti sui carboni ardenti. Oggi la festa viene riproposta in una chiave più moderna, con l’con musica e animazione. In particolare, i falò si trovano in Largo Plebiscito, Via Cavaliere, Largo San Salvatore, Piazza Garibaldi, Piazza Palmieri, Largo Castello, Largo Santa Maria, Largo San Giovanni, Porta Vecchia, Largo Vescovado, Largo San Vito, Via Perrini, Vico Alba, Vico Sant'Angelo, Via Mulini, Via Argento e nei pressi della villa comunale.Oltre a quelli del centro storico, ci saranno anchenei pressi delle chiese di Sant’Antonio, San Francesco da Paola e Sacro Cuore, e altri due rispettivamente nelleLa Festa dei Falò - Fuochi nei Chiassi e Sfizi Antichicentro storico di Monopoli (Bari).19 marzo 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.in auto si arriva a Monopoli percorrendo l’autostrada A14, uscita Bari Nord, direzione Brindisi – Lecce.La città si raggiunge sia da Bari che da Brindisi percorrendo la SS16 Adriatica.La stazione è posta sulla linea ferroviaria Adriatica.L’aeroporto più vicino è quello di Bari, che dista 45 km.