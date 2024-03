La Festa dell'Olio a Valdottavo

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Festa dell’Olio

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È ormai giunta alla 19° edizione la, frazione di Borgo a Mozzano , in provincia di Lucca . Quello delè un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia toscana, pensato per fare conoscere un olio dalle straordinarie qualità prodotto nella Media Valle del Serchio.Sia il sabato che la domenica si può, partecipare ai corsi sulla potatura degli olivi o semplicemente godersi i tanti appuntamenti in programma fin dal mattino nelle vie del paese, magari fermandosi anche a mangiare qualcosa, visto cheOre 10:30 Inaugurazione festa.Ore 10:30 Inaugurazione mostra di pittura allestita presso casa Mezzetti con le esposizioni dei pittori locali Giuseppe Pierucci, Debora Bertolacci e Maria Elena Moriconi.Ore 10:45 Apertura mercatini.Ore 11 Corso teorico di potatura degli ulivi – Metodo Roventini (potatura da terra).Ore 15 4° passeggiata a 6 zampe.Ore 15 Corso pratico di potatura degli ulivi.Ore 16:30 Dedica di una sala di Casa Mezzetti a Giuseppe Bini.Ore 17 Dedica di un automezzo della Misericordia di Borgo a Mozzano ad Andrea Papeschi.Ore 22 Balla Ballerini Band.Ore 9:30 Apertura mercatini.Ore 9:45 Esibizione itinerante del Complesso Bandistico Valdottavo.Ore 11 15° Passeggiata ecologica (l’incasso sarà devoluto all’AIRC).Ore 15 Sfilata di moda in Piazza Vittorio Veneto con le esibizioni di Centro d’Arti e Filodrammatica di Valdottavo.Ore 16:30 in Piazza del Tricolore concerto di Sasha Torrisi, omaggio a Lucio Battisti.Festa dell’OlioValdottavo, fraz. di Borgo a Mozzano (Lucca).6-7 aprile 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.Valdottavo dista 12 km da Lucca, da dove si raggiunge percorrendo la SS12 e SP20.