Il Festival Internazionale degli Aquiloni a Jesolo

Informazioni, prezzi e programma del Festival degli Aquiloni

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche questa primavera il cielo di Jesolo si tinge di mille colori. L’appuntamento è, quando la cittadina ospita una nuova edizione dello, ovvero il. Vi partecipano 200 aquilonisti professionisti e quasi un centinaio di appassionati provenienti da tutto il mondo, confermandosi tra le più grandi e importanti kermesse di questo genere in Italia.La location è una delle spiagge più belle del Veneto : stiamo parlando della, in una porzione di arenile, dove viene allestita anche l’arena centrale.Sono tre giornate di festa da vivere tra aquiloni spettacolari, acrobazie in volo, laboratori per costruire il proprio aquilone, la mostra dei Cervi Volanti e tanti altri eventi. Tra i momenti più attesi,tocca al, per il quale gli aquiloni vengono illuminati da appositi fari e luci a led creando un'atmosfera suggestiva.Al festival si può ammirare anche un'esposizione di aquiloni storici utilizzati per l'impiego meteorologico, a cura dell'ospite d'onore di questa edizione. Forse non tutti sanno che gli aquiloni, un tempo chiamati, sono stati per molti anni il mezzo più evoluto per l’esplorazione degli alti strati dell’atmosfera, considerato che prima dell’invenzione dell’aeroplano consentivano il sollevamento sia di strumenti che di persone.Lapresenta una serie di riproduzioni di Cervi Volanti di Casalboni e Focaccia che hanno segnato le tappe fondamentali nella ricerca scientifica e meteorologica, ma saranno esposte anche riproduzioni di strumentazioni per rilievo meteorologico dell’americano Eddy 1894 e dell’italiano Lacava 1913 oltre a strumenti e documenti originali.Jesolo Beach & Kite Festival - Festival Internazionale degli Aquiloni.spiaggia antistante Piazza Marconi e Piazza Brescia, Jesolo (Venezia).dal 5 al 7 aprile 2024.ingresso gratuito.Venerdì 5 aprile 2024Ore 10:30 Arrivo aquilonisti e volo libero.Ore 14:30 Inizio dimostrazioni degli aquiloni acrobatici nell'arena centrale, apertura laboratori di aquiloni gratuiti e degli stand dei rivenditori di aquiloni, apertura mostra aquiloni storici.Ore 15 Tutti gli aquiloni in volo nelle arene degli aquiloni statici.Ore 17 Volo mega team con tutti gli aquilonisti acrobatici nell'arena centrale.Ore 19 Fine del volo.Sabato 6 aprile 2024Ore 9:30 Tutti gli aquiloni in volo, inaugurazione giardini del vento, inizio dimostrazioni degli aquiloni acrobatici nell'arena centrale, apertura laboratori di aquiloni gratuiti e degli stand dei rivenditori di aquiloni, apertura mostra aquiloni storici.Ore 10 Volo mega team con tutti gli aquilonisti acrobatici nell'arena centrale.Ore 14:30 Inizio dimostrazioni degli aquiloni acrobatici nell'arena centrale, apertura laboratori di aquiloni gratuiti.Ore 15 Tutti gli aquiloni in volo nelle arene degli aquiloni statici, volo mega team con tutti gli aquilonisti acrobatici nell'arena centrale.Ore 17 Volo della Piovra gigante.Ore 18 Fine del volo.Ore 21 Volo in notturna degli aquiloni, giardini del vento illuminati.Domenica 7 aprile 2024Ore 9:30 Tutti gli aquiloni in volo, inaugurazione giardini del vento, inizio dimostrazioni degli aquiloni acrobatici nell'arena centrale, apertura laboratori di aquiloni gratuiti e degli stand dei rivenditori di aquiloni, apertura mostra aquiloni storici.Ore 10 Volo mega team con tutti gli aquilonisti acrobatici nell'arena centrale, volo della piovra gigante.Ore 10:30 Saluto ufficiale delle istituzioni da parte delle autorità e, a seguire, Memorial Andrea Tauro: premiazione del gruppo aquilonistico che più si è messo in evidenza durante il festival.Ore 14:30 Inizio dimostrazioni degli aquiloni acrobatici nell'arena centrale, apertura laboratori di aquiloni gratuiti.Ore 15 Tutti gli aquiloni in volo nelle arene degli aquiloni statici, volo mega team con tutti gli aquilonisti acrobatici nell'arena centrale.Ore 16 Volo della piovra gigante.Ore 17 Chiusura del festival.Ore 18 Fine del volo.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.arrivando da Milano o dal Brennero, dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, prendere l'uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo.Per chi proviene dal passante di Mestre: uscita Noventa di Piave.Per chi proviene da Tarvisio, Udine o Trieste: dall’autostrada A4 prendere l'uscita Noventa di Piave.Per chi viaggia in treno, le stazioni di riferimento sono quelle di Mestre e San Donà di Piave, da dove si prosegue in autobus.